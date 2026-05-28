حققت الموانئ المصرية طفرة كبيرة في تداول الحاويات خلال عام 2025، وفق بيان أصدره قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل اليوم.

الموانئ المصرية تحقق طفرة في تداول الحاويات



وأكد البيان أن الموانئ المصرية حققت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في أحجام تداول البضائع بصفة عامة، وتداول الحاويات بصفة خاصة، حيث بلغ عدد الحاويات المكافئة، التي تم تداولها بالموانئ المصرية خلال عام 2025 11.1 مليونًا، بنسبة نمو 24.3%، مقارنة بعام 2024، الذي استقبلت فيه 8.9 مليون حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن حاويات الترانزيت كان لها النصيب الأكبر من النمو، حيث حققت تداولًا بلغ 6.7 مليون حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 36%، في 2025، مقارنة بالعام السابق عليه.

وأرجع البيان هذه الزيادة الكبيرة في معدلات التداول، خاصة بالنسبة لحاويات الترانزيت، ترجع خلال الأعوام الأخيرة إلى مجهودات وزارة النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، كدولة بحرية تربط بين ثلاث قارات، وتقع على البحرين المتوسط والأحمر، وتمتلك ممرًا مائيًا من أهم الممرات العالمية، وهو قناة السويس، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث قامت وزارة النقل بجذب الخطوط الملاحية العالمية والمشغلين العالميين والوطنيين للعمل بالموانئ المصرية.

استثمارات جديدة في البنية التحتية:



وتم ضخ استثمارات جديدة في إقامة البنية التحتية لمحطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، والتي تم طرحها على الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لإقامة البنية الفوقية والتشغيل، وقد أسفرت تلك الجهود حتى الآن عن التعاقد مع العديد من التحالفات العالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة، حيث تم التعاقد مع التحالفات الآتية:

شركة CMA-CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر" على أرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة موانئ مصر البحرية.

تحالف شركات يوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا وهاباج لويد ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط.

تحالف HPH وMSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة.

تحالف HPH - COSCO - CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة.

شركة MAERSK والمشغل العالمي A.P. MOLLER لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد بإضافة رصيف جديد للمحطة.

تحالف EVERGREEN والمشغل العالمي HPH لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء أبو قير.

تحالف مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

تحالف مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطات السفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة، كما دخلت العديد من هذه المحطات الخدمة بالفعل.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الموانئ المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها رفع كفاءة عمليات تداول البضائع والحاويات، بما أسهم في تخفيض زمن بقاء البضائع والسفن بالموانئ المصرية، ورفع التنافسية مع موانئ شرق المتوسط وموانئ البحر الأحمر.