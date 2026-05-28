قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تابع جهود أجهزة المحافظة في الاستجابة لشكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن تلبية مطالب المواطنين تأتي على رأس الأولويات لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار استقبال الشكاوى عبر القنوات الإلكترونية، وعقد اللقاءات الدورية للاستماع للمواطنين، وتوفير المقومات اللازمة، ودعم العاملين بالمنظومة لسرعة بحث الشكاوى والبت بها.

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الميدانية



واطلع المحافظ على نتائج أعمال رصف وتطوير كوبري محمد على بمدخل السد، ووضع طبقة خرسانية للرصيف بمنشأة القناطر، بهدف تحسين الحركة المرورية بمحيطه، حيث اطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز مشددًا على سرعة إنهاء المراحل المتبقية من الأعمال.

وكلف المحافظ مسؤولي مركز ومدينة منشأة القناطر، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتطهير شبكات الصرف الصحي في قرية نكلا، والتعاون مع مسؤولي رى الجيزة لتطهير مصرف أم دينار المناشي، ورفع ناتج التطهير أولًا بأول.

وتابع المحافظ تجريد طريق الرياح الناصري ببرقاش، لتسهيل حركة المركبات، بالإضافة إلى إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بعزبة حجازي استجابة لشكاوى الأهالي.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 4 مطبات صناعية للسيطرة على السرعات بنطاق قرية مزغونة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، في استجابة لمطالب أهالي القرية أيضًا.

واستجابة لمطالب أهالي الناصرية، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة العياط بصيانة وإصلاح خط الإنارة نطاق القرية، حيث تم إعادة تركيب خمسة أعمدة، واستبدال عدد من الكشافات لتحسين حالة الإنارة بالطريق،

وشدد المحافظ على مسؤولي حي جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بموقع إصلاح كابل كهربائي بشارع النيل ناصية شارع الحصن.