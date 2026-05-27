إعلان

وزيرة التنمية المحلية توجه بالتصدي الحاسم لمحاولات التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد

كتب : محمد نصار

03:55 م 27/05/2026

منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تطورات الأوضاع في المحافظات، على مدار اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

كما وجهت بالتصدي الحاسم لأية محاولات تستهدف التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بالبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا إزاء جميع المخالفات التي يتم رصدها.

منال عوض تتابع الأوضاع الميدانية مع المحافظين

وأجرت الوزيرة اتصالات هاتفية بالمحافظين، لمتابعة الأوضاع الميدانية، والاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم.

وتلقت وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول الموقف العام بالمحافظات عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية ومراكز الأزمات بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى انتظام سير العمل واستقرار الحالة العامة بمختلف المحافظات، وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أول أيام العيد، في إطار منظومة المتابعة اللحظية التي تنفذها الوزارة على مدار الساعة.

وأوضح التقرير أن المحافظين قاموا بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات الرئيسية بالمحافظات، وسط انتظام كامل للإجراءات التنظيمية والتأمين والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، مع متابعة ميدانية مباشرة لحالة الشوارع والميادين والخدمات العامة عقب انتهاء الصلاة.

كما أشار تقرير مركز الشبكة الوطنية إلى حرص السادة المحافظين على التواجد بين المواطنين وتوزيع الهدايا على الأسر والأطفال، وزيارة عدد من المستشفيات ودور الرعاية والأيتام والمسنين لتقديم الدعم والمساندة لهم.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أن الوزارة تابعت كذلك انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الترفيهية أمام المواطنين، والتأكد من جاهزيتها الكاملة من حيث النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط أن المتابعة شملت أيضًا انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مع استمرار الحملات المرورية والرقابية بالمحافظات لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو معوقات.

وفيما يتعلق بالمجازر الحكومية، أوضح التقرير أنه تم إتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين والجزارين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومنع الذبح العشوائي بالشوارع، مع توفير الإشراف البيطري الكامل داخل المجازر والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية واستمرار أعمال التطهير والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الذبح.

كما تابعت الوزارة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وكل المرافق الحيوية للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح باستغلال فترة الإجازات في تنفيذ أية أعمال مخالفة، وذلك من خلال المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض وزيرة التنمية المحلية التعدي على الأراضي إجازة العيد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
نصائح طبية

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى
رياضة محلية

إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى
بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
زووم

بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية
اقتصاد

عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
رياضة محلية

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة