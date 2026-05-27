إعلان

عقب أداء صلاة العيد.. محافظ الجيزة يتبادل التهاني مع المواطنين ويشدد على انتظام الخدمات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:30 ص 27/05/2026 تعديل في 11:30 ص
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين، وسط جموع المواطنين الذين توافدوا على الساحة لأداء الصلاة، في أجواء إيمانية سادتها الفرحة والبهجة.

محافظ الجيزة يؤدي صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود

وتناولت خطبة عيد الأضحى المبارك عددًا من المحاور المهمة، من بينها فضل الأضحية، ونشر قيم التسامح والتكافل، وتعزيز روح الوحدة بين أبناء المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى التحضر والتآخي والتحذير من الظواهر السلبية.

وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ الجيزة التهاني مع المواطنين، مقدمًا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والمرافق العامة، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام العيد، مشددًا على أهمية الوجود الميداني وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أحداث طارئة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الساحات والمساجد والحدائق العامة والمتنزهات، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية، لرصد أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأدى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك رفقة المحافظ كل من اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة عيد الأضحى محافظ الجيزة صلاة العيد مسجد مصطفى محمود

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"عايزك تحبسيني".. صرخة زوجية تُشعل منصات التواصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"عايزك تحبسيني".. صرخة زوجية تُشعل منصات التواصل والداخلية تتحرك
تفاصيل حدود التحويل ورسوم إنستاباي خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار البنوك

تفاصيل حدود التحويل ورسوم إنستاباي خلال إجازة عيد الأضحى
متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
أخبار مصر

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
نصائح طبية

احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي
زووم

"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة