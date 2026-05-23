أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

جاء ذلك خلال مشاركة "المحافظ" بالاحتفالية التى أقامها حزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر أول وثان بنادي السكة الحديد، ضمن مبادرة عيد الأضحى المبارك لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي وزع خلالها لحوم ومواد غذائية على 1000 أسرة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن مدينة نصر .

محافظ القاهرة يتفقد أحد شوادر بيع اللحوم بحي الوايلي

تفقد محافظ القاهرة، أيضًا أحد شوادر بيع اللحوم بحي الوايلي التي أقامها أحد نواب حزب مستقبل وطن لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن أهالى المنطقة.

وأكد "صابر" أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وثمن محافظ القاهرة، جهود الأحزاب فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والأحزاب لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، على أن العمل الأهلى مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع المجتمع المدنى والأحزاب باعتبارهم شركاء فى التنمية.

