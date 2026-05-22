عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعه السنوي برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور 119 عضوًا من أعضاء المجمع، فيما اعتذر عدد من الأعضاء بسبب ظروف صحية.

وجاء الاجتماع عقب انتهاء اللجان العشر التابعة للمجمع من مناقشاتها، ورفع توصياتها إلى لجنة السكرتارية العامة تمهيدًا لعرضها على الجلسة الرسمية للمجمع.

ناقش أعضاء المجمع عددًا من التوصيات المتعلقة بالتدبير الكنسي في الملفات الرعوية والطقسية والإدارية، وتم إقرار عدد من القرارات الخاصة بتنظيم العمل الكنسي خلال المرحلة المقبلة.

ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، حيث أبدى أعضاء المجمع عدة ملاحظات تم تسجيلها وإرسالها إلى مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقرار القانون.

وأكد المجمع أن إصدار القانون سيمثل إنجازًا مهمًا يُحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري.

وشدد المجمع المقدس على أهمية الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، والذي يُحتفل به عالميًا تحت اسم "اليوم القبطي العالمي"، باعتباره مناسبة تاريخية وروحية تحتفي بها الكنيسة القبطية منذ قرون طويلة.

قرارات جديدة للمجمع المقدس

وأقر المجمع خلال اجتماعه عددًا من القرارات، أبرزها:

الاعتراف بقداسة الأنبا صرابامون مطران الخرطوم وأمدرمان، والمتنيح عام 1935.

الاعتراف بقداسة القمص ميخائيل إبراهيم كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا، والمتنيح عام 1975.

الاعتراف بإعادة الحياة الرهبانية إلى دير الشهيد مار جرجس «دير المجمع» بإيبارشية نقادة وقوص.

الاعتراف بدير القديسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند بالولايات المتحدة.

استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية

وقرر المجمع المقدس استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية، بعد التأكيدات المتعلقة بعدم منح البركة للمثليين، والتي وردت خلال المكالمة الهاتفية بين البابا تواضروس الثاني والبابا لاون الرابع عشر يوم 15 مايو الجاري.

وأشاد المجمع بانعقاد مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، الذي استضافته الكاتدرائية القبطية بمدينة ڤينيسيا الإيطالية خلال مايو 2026، بمشاركة 30 من أحبار الكنيسة.

وناقش المؤتمر وضع رؤية مستقبلية لخدمة أبناء الكنيسة في دول المهجر حتى عام 2050.

تحديث لائحة المجمع بعد 41 عامًا

كما اتفق أعضاء المجمع على تحديث لائحة المجمع المقدس، التي تم وضعها قبل 41 عامًا، بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات التي شهدتها الكنيسة خلال العقود الماضية، مع إعداد جدول زمني لمشاركة جميع الأعضاء في عملية التحديث.

الصلاة من أجل السلام والتحذير من الشائعات

وفي ختام الاجتماع، دعا المجمع إلى الصلاة من أجل إنهاء الصراعات والحروب التي يشهدها العالم، وأن يعم السلام مختلف أنحاء العالم.

كما ناشد الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.

ووجه المجمع، باسم البابا تواضروس الثاني وأعضائه، التهنئة إلى المسلمين في مصر والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهم بدوام السلام والاستقرار لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.