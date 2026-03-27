تبدأ وزارة الأوقاف اختبارات التصفيات الأولية التمهيدية للنسخة 33 من المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 وحتى يوم الخميس 15 أبريل 2026، بمقار المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لعقد التصفيات المركزية بمرحلتيها التحريرية والشفوية.

وأعلنت الوزارة، في بيان، نشر أسماء من لهم حق دخول هذه الاختبارات، بعد التأكد من استيفائهم جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، على أن تُجرى الاختبارات في المديريات التابعين لها وفق الضوابط المنظمة.

وأهابت الوزارة بجميع المديريات والمتسابقين الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وضرورة الحضور في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المتسابقين.

لمطالعة الأسماء، يرجى الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

إلزام الوزارات والمحافظات بشهادات مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة

3.8 تريليون جنيه.. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027