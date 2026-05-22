إعلان

"10 ملايين دولار".. مكافأة أمريكية ضخمة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله اللبناني

كتب : مصطفى الشاعر

03:02 م 22/05/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى "10 ملايين دولار" عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة لكل من يُقدّم معلومات نوعية تؤدي إلى تفكيك وتعطيل الآليات والشبكات المالية التابعة لحزب الله اللبناني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، أن واشنطن تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا العرض المالي جرى إتاحتها بالكامل على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج كخطوة عملية لمحاصرة النفوذ المالي للحزب.

واشنطن تدعو لفرض سلطة الحكومة اللبنانية الحصرية على السلاح

اعتبر بيجوت، في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات المالية ليست سوى البداية لمسار أوسع من الضغوط، مشددا على أن أي شخص مستمر في حماية هذه المنظمة أو التعاون معها أو يُساهم في تقويض سيادة الدولة اللبنانية يجب أن يدرك جيدا أنه سيتعرض للمحاسبة الدولية المباشرة.

وأضاف المتحدث، أن بناء لبنان مستقر وآمن ومستقل بشكل حقيقي يفرض بالضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية والكاملة للحكومة اللبنانية وأجهزتها الرسمية على الشؤون الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

الخارجية الأمريكية تتهم حزب الله بعرقلة الاستقرار

تابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده على استعداد تام لمساعدة شعب وحكومة لبنان في رسم مسار سياسي واقتصادي جديد نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاما وازدهارا.

وزعم بيجوت، أن استمرار تمسك حزب الله بأسلحه ورفضه الامتثال لقرارات نزع السلاح يُمثّل "العائق الأساسي" الذي يمنع الحكومة اللبنانية من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي يستحقه المواطنون والمنطقة، ومشيرا إلى أن التمويل غير القانوني يُغذي دوامة العنف المستمرة.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مشددة على 9 أفراد

وفي سياق متصل وتزامنا مع الحراك الدبلوماسي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن فرض حزمة عقوبات مشددة استهدفت 9 أفراد في لبنان بتُهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة المساعي الرامية لنزع سلاح حزب الله.

وزعمت الوزارة، في بيانها، أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات تغلغلوا بشكل ممنهج داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الحيوية مثل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية لتمكين الحزب من بسط نفوذه السياسي وتمرير عملياته اللوجستية والعسكرية.

بهذه المكافأة الضخمة البالغة "10 ملايين دولار"، تُكثف الولايات المتحدة حربها المالية ضد حزب الله، في محاولة لتجفيف مصادر تمويله وتعطيل شبكاته الاقتصادية الممتدة خارج لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب لبنان وإسرائيل قصف لبنان اتفاق وقف إطلاق النار حزب الله اللبناني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
"10 ملايين دولار".. مكافأة أمريكية ضخمة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله
أخبار مصر

"10 ملايين دولار".. مكافأة أمريكية ضخمة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله
"نصيحة الفخراني و11 عاما بالجامعة" أبرز تصريحات انتصار مع منى الشاذلي
زووم

"نصيحة الفخراني و11 عاما بالجامعة" أبرز تصريحات انتصار مع منى الشاذلي

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري
رياضة محلية

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بالمنصورة
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور