أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى "10 ملايين دولار" عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة لكل من يُقدّم معلومات نوعية تؤدي إلى تفكيك وتعطيل الآليات والشبكات المالية التابعة لحزب الله اللبناني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، أن واشنطن تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا العرض المالي جرى إتاحتها بالكامل على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج كخطوة عملية لمحاصرة النفوذ المالي للحزب.

واشنطن تدعو لفرض سلطة الحكومة اللبنانية الحصرية على السلاح

اعتبر بيجوت، في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات المالية ليست سوى البداية لمسار أوسع من الضغوط، مشددا على أن أي شخص مستمر في حماية هذه المنظمة أو التعاون معها أو يُساهم في تقويض سيادة الدولة اللبنانية يجب أن يدرك جيدا أنه سيتعرض للمحاسبة الدولية المباشرة.

وأضاف المتحدث، أن بناء لبنان مستقر وآمن ومستقل بشكل حقيقي يفرض بالضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية والكاملة للحكومة اللبنانية وأجهزتها الرسمية على الشؤون الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

الخارجية الأمريكية تتهم حزب الله بعرقلة الاستقرار

تابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده على استعداد تام لمساعدة شعب وحكومة لبنان في رسم مسار سياسي واقتصادي جديد نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاما وازدهارا.

وزعم بيجوت، أن استمرار تمسك حزب الله بأسلحه ورفضه الامتثال لقرارات نزع السلاح يُمثّل "العائق الأساسي" الذي يمنع الحكومة اللبنانية من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي يستحقه المواطنون والمنطقة، ومشيرا إلى أن التمويل غير القانوني يُغذي دوامة العنف المستمرة.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مشددة على 9 أفراد

وفي سياق متصل وتزامنا مع الحراك الدبلوماسي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن فرض حزمة عقوبات مشددة استهدفت 9 أفراد في لبنان بتُهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة المساعي الرامية لنزع سلاح حزب الله.

وزعمت الوزارة، في بيانها، أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات تغلغلوا بشكل ممنهج داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الحيوية مثل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية لتمكين الحزب من بسط نفوذه السياسي وتمرير عملياته اللوجستية والعسكرية.

تومي بيغوت: تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية. وبناءً على ذلك، يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. ويتوفر المزيد من… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 22, 2026

بهذه المكافأة الضخمة البالغة "10 ملايين دولار"، تُكثف الولايات المتحدة حربها المالية ضد حزب الله، في محاولة لتجفيف مصادر تمويله وتعطيل شبكاته الاقتصادية الممتدة خارج لبنان.