سوريا: تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني هاجمت مطار المزة

كتب : محمود الطوخي

11:46 ص 01/02/2026

وزارة الداخلية السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تفكيك خلية "إرهابية" مسؤولة عن استهداف منطقة المزة ومطارها العسكري، مؤكدة ارتباط عناصرها بجهات خارجية وضبط صواريخ ومسيّرات بحوزتهم "تعود إلى حزب الله اللبناني".

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العملية التي نُفذت في ريف دمشق بالتعاون مع المخابرات العامة، جاءت عقب رصد ميداني لمناطق إطلاق الصواريخ في "داريا وكفر سوسة"، ما قاد لتحديد هوية أحد المنفذين ثم الإيقاع بكامل أفراد الخلية، وضبط طائرات مسيّرة كانت معدة لتنفيذ هجمات وشيكة تم إحباطها.

ووفقا للبيان، بيّنت التحقيقات الأولية أن "مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيّرة المضبوطة يعود لميليشيا حزب الله"، موضحا أن الموقوفين اعترفوا بالتخطيط لاعتداءات جديدة قبل إحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أكد أمس السبت عبر منصة "إكس" أن منفذي الهجمات المتكررة لزعزعة الاستقرار "باتوا في قبضة القوات الأمنية".

وزارة الداخلية السورية حزب الله اللبناني مطار المزة

