التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بممثلي مجموعة البنك الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف. حيث جمع اللقاء الدكتور شيرين فاركي، مدير ممارسات الصحة والتغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والدكتورة سميرة التويجري، القائدة العالمية لقطاع الصحة بالبنك.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة في إطار برنامج التحول الشامل للقطاع الصحي، مع التركيز على معدلات التقدم في تنفيذ وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشمل النقاش أبرز الإنجازات المحققة والتحديات القائمة، إلى جانب تحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استدامة المنظومة وقدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لكافة المواطنين.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية للنظام الصحي

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، توافق الجانبين على أولويات المرحلة المقبلة من إصلاح القطاع الصحي، خاصة تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية للنظام الصحي، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض غير السارية. كما تم بحث توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وضمان اتساق الإصلاحات الجارية مع التوجهات السياسية رفيعة المستوى.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى فرص توسيع التعاون والاستثمارات المستقبلية لتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي المصري، مع استعراض تجربة مشروع تعزيز النظام الصحي في إندونيسيا كنموذج ناجح يمكن الاستفادة من خبراته. كما قدم الجانب المصري عرضاً حول خطة التحول الاستراتيجي للقطاع الصحي كخارطة طريق شاملة لتطوير المنظومة.