إعلان

السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات إضافية القاهرة أسوان خلال عيد الأضحى 2026

كتب : محمد نصار

04:03 م 20/05/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت هيئة السكة الحديد، إجراء تعديلات طارئة علي مواعيد الشغيل لبعض الرحلات الخاصة بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها اعتبارًا من صباح باكر الخميس 21 مايو 2026 تزامنا مع سفر المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي ( طبقًا للجداول المرفقة ):

- تشغيل قطار 1938 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:20 ويصل محطة أسوان الساعة 06:20.

- تشغيل قطار 1939( مكيف ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 08:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:30.

- تشغيل قطار 1930( مكيف - القاهرة / اسوان ) اعتبارا من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتي ليلة 6 / 7 يونيو 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.

- تشغيل قطار 1931( مكيف ) أسوان / القاهرة اعتبارا من يوم 22 /5/2026 وحتي يوم 7 / 6 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:50.

- تشغيل قطار 1942( ثالثة مكيفة - القاهرة / اسوان ) يومياً من يوم 21 / 5/ 2026 وحتي يوم 6 / 6 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:50 ويصل محطة أسوان الساعة 12:10.

- تشغيل قطار 1943( ثالثة مكيفة - أسوان / القاهرة ) يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 ، عدا يوم 26 / 5 / 2026 حيث يقوم من محطة اسوان الساعة 14:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 02:50.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة أسوان مواعيد القطارات قطارات عيد الأضحى هيئة السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
أخبار مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
حوادث وقضايا

كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
"مش صاحبي".. تصريحات طاهر أبو زيد عن الخطيب وراتب أسامة حسني تثير الجدل
رياضة محلية

"مش صاحبي".. تصريحات طاهر أبو زيد عن الخطيب وراتب أسامة حسني تثير الجدل
بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
علاقات

بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة