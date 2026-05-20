قررت هيئة السكة الحديد، إجراء تعديلات طارئة علي مواعيد الشغيل لبعض الرحلات الخاصة بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها اعتبارًا من صباح باكر الخميس 21 مايو 2026 تزامنا مع سفر المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي ( طبقًا للجداول المرفقة ):

- تشغيل قطار 1938 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:20 ويصل محطة أسوان الساعة 06:20.

- تشغيل قطار 1939( مكيف ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 08:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:30.

- تشغيل قطار 1930( مكيف - القاهرة / اسوان ) اعتبارا من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتي ليلة 6 / 7 يونيو 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.

- تشغيل قطار 1931( مكيف ) أسوان / القاهرة اعتبارا من يوم 22 /5/2026 وحتي يوم 7 / 6 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:50.

- تشغيل قطار 1942( ثالثة مكيفة - القاهرة / اسوان ) يومياً من يوم 21 / 5/ 2026 وحتي يوم 6 / 6 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:50 ويصل محطة أسوان الساعة 12:10.

- تشغيل قطار 1943( ثالثة مكيفة - أسوان / القاهرة ) يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 ، عدا يوم 26 / 5 / 2026 حيث يقوم من محطة اسوان الساعة 14:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 02:50.