أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد كبير من المحافظات، حيث سجلت القاهرة 35 درجة مئوية، موضحة أن أغلب المناطق شهدت ارتفاعًا مشابهًا، باستثناء السواحل الغربية التي تأثرت بالكتل الهوائية القادمة من أوروبا، لتتراوح درجات الحرارة بها بين 21 و22 درجة مئوية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ساعات المساء شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على مختلف المحافظات، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ووصولها إلى القاهرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة شهدت تراجعًا سريعًا خلال فترة قصيرة، حيث انخفضت من 35 إلى 27 درجة مئوية خلال دقائق، مشيرة إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تصبح مائلة للبرودة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد بدءًا من غدٍ انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يصل إلى نحو 10 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 25 درجة مئوية، مع عودة الأجواء الشتوية نسبيًا، وطقس يميل إلى الدفء خلال فترات النهار.

وشددت منار غانم على أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل ستنخفض إلى 13 درجة مئوية، مع أجواء باردة بشكل ملحوظ، واستمرار نشاط الرياح على مدار الأيام المقبلة وحتى يوم الأربعاء.

وتابع: "نتوقع وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى في صورة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وجود فرص لهطول الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة".