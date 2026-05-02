أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي اليوم السبت لمجزر ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالي 22.4 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وفق بيان اليوم، تقريرًا من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة والتي تضم من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن المجزر يقع على مساحة حوالي 950 مترًا ويحتوي على صالات لذبح المواشي وذبح الأغنام والخدمات الملحقة به من غرف (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات) على مساحة حوالي 500 متر.

كما يحتوي عنبر ذبح المواشي على خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 إلى 20 رأسًا في الساعة، وزن من 400 إلى 650 كيلوجرام، وعنبر الأغنام بمعدل 30 رأسًا في الساعة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق ونظام مراقبة كاميرات) وكذلك أنظمة التهوية.

وأشارت إلى أن مجزر ديرب نجم، هو المجزر الرابع بمحافظة الشرقية والذي يتم تطويره خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف المحافظات وسرعة تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وشددت منال عوض، على أهمية الانتهاء من جميع المجازر التي سيتم تطويرها في مختلف المحافظات ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات.