كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل ندوة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي تحدث فيها عن تقييم مناخ الاستثمار في مصر وعدد من الملفات المهمة الأخرى التي تتعلق بالاقتصاد المصري.

وقالت "الحديدي" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "4 من 10، ذاك هو تقييم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د. حسين عيسى لمناخ الاستثمار في مصر حاليًا، معربًا عن أمله أن يصل التقييم إلى 9 من 10 مع الإصلاحات المزمع اتخاذها لتسهيل العقبات".

أضافت في منشورها: "فاجأني الرقم الذي أفصح عنه الوزير عند سؤالي له في ندوة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، شرفت بإدارتها، فهو تصريح جريء لمسؤول رفيع عن الاقتصاد في الحكومة المصرية، لكنه أيضًا تقييم واقعي يكشف أن هناك من لا يزال يرى العقبات ويعمل على مواجهتها".

وتابعت: "سألت باقي المشاركين في الندوة عن تقييمهم لمناخ الاستثمار في مصر، فقدموا أرقامًا متغيرة، فشريف الخولي المدير الإقليمي لشركة أكتيس شارك رقم "عيسى" وقال 4 من 10، أما وائل زيادة رئيس زيلا كابيتال للاستثمار فقال 5 من 10، وكان أقلهم تقديرًا علاء السبع شريك ومؤسس بي بي آي بارتنرز الذي قدم 2 من 10، وإن اجتمعوا في الرأي أن مصر لديها إمكانات لتصل إلى 7 أو 9 في التقييم".

وأكدت أن النقاشات داخل الندوة اتسمت بتقييمات جزافية في بدايتها، قبل أن تكشف إجابات وتصريحات الدكتور حسين عيسى عن العديد من التفاصيل المهمة، إذ قال إن وضع الدين "مأساوي"، مشيرًا إلى وصفه له بـ"Debt tragedy"، مع تأكيده في الوقت نفسه عزم الحكومة على استحداث وسائل للحد من الاقتراض والتعامل مع الدين.

طرح 10 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات قبل نهاية العام

وأضافت "الحديدي" أنه تم التأكيد خلال الندوة على عزم الحكومة طرح 10 شركات بنهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إلى جانب عدم وجود نية لرفع أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو، مع تفضيل استمرار هذا الوضع حتى نهاية العام دون التزام رسمي بذلك.

وأشارت إلى توقع بدء تنفيذ الدعم النقدي في بعض صوره بنهاية العام الجاري، إلى جانب إطلاق بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل، وهو البحث المسؤول عن تحديد معدلات الفقر وتوزيعه على المحافظات، بعد توقفه منذ عام 2020، إذ بلغ آخر معدل للفقر 32% قبل خفض قيمة الجنيه.

صندوق النقد يراجع برنامج مصر السابع وسط ملفات الإصلاح الاقتصادي

أشارت لميس الحديدي إلى أن النسخة المحدثة من سياسة ملكية الدولة ستصدر قبل نهاية يونيو الجاري، متضمنة خطة تنفيذ واضحة، بعد أن صدرت النسخة الأولى عام 2022 دون تنفيذ كامل لبنودها، موضحة أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في مصر حاليًا لإجراء المراجعة السابعة، وأن أبرز ما يشغلها برنامج الطروحات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة ملف الدين.

وأردفت "الحديدي" أن الندوة شهدت نقاشات من الحضور، كان أبرزها التأكيد على أن هناك فرصة ذهبية لمصر للانطلاق حال إزالة المعوقات بجدية، مشيرة إلى سؤالها حول المواطن الذي يتحمل عبء الإصلاح، إذ أكد الدكتور حسين عيسى أن الهدف الأساسي للبرامج الاقتصادية ليس الأرقام المحاسبية للموازنة، وإنما تحسين أوضاع المواطن من خلال الاستثمار والتشغيل.

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي بالتأكيد أن ما طُرح في الندوة يمثل خلاصة نقاش مهم، معربة عن أملها في تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية معقدة قد تمثل في الوقت نفسه فرصة لجذب الاستثمارات، مؤكدة ضرورة الإسراع بفتح المجال أمام القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المواطن وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

