شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب انتقادات من عدد من النواب بسبب تغيب وزراء التخطيط والمالية والعمل عن اجتماع اللجنة، لمناقشة ملف العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب.

ومن جانبه، علق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الانتقادات الموجهة لوزراء الحكومة الذين لم يشاركوا في الاجتماع، قائلًا: "نحن في الحكومة إخوات، وباللغة الرياضية فرقة واحدة. ليس معنى غياب وزير المالية والعمل والتخطيط أنهم تعمدوا عدم الحضور".

وتابع: "أنا أمثلهم، لأن وزارة الشباب هي المعنية بقضية العاملين بمراكز الشباب في المقام الأول".

وأضاف الوزير: "عدم حضور الوزراء لا يعني أنهم غير مهتمين بالمجلس الموقر، ولكن وزارة الشباب هي المعنية الأولى، وعدم الحضور ليس تهربًا منهم".

ومن جانبه، أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة وجهت الدعوة لوزير الشباب فقط، بينما تم توجيه الدعوة للوزارات الأخرى عبر المختصين بملف العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب.

وكان النائب أحمد البرلسي قد انتقد تغيب وزراء المالية والعمل والتخطيط عن حضور اجتماع اللجنة، موجهًا حديثه لوزير الشباب قائلًا: "أشكرك باعتبارك الوحيد الذي شارك في الاجتماع، فيما تغيب باقي الوزراء الذين تم توجيه الدعوة لهم".