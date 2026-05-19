قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن للإعلام المصري بكل تكويناته دور وعليه مسؤولية وطنية كبيرة في الفترة الراهنة كشريك في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا، وفي دعم مواقف وقضايا الدولة خارجياً وسط محيط إقليمي ودولي متغير، يتطلب تضافر جميع الجهود لحماية مصالح البلاد وأمنها القومي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الدولة للإعلام اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بمدينة نصر مع رؤساء قنوات التليفزيون وشبكات الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بتنسيق كامل مع رئيس الهيئة الكاتب أحمد المسلماني.

تفاصيل اجتماع ضياء رشوان مع رؤساء قنوات وشبكات الهيئة الوطنية للإعلام

أكد وزير الدولة للإعلام، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع كافة مكونات المنظومة الإعلامية المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بإيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري.

وتابع "رشوان" : وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين"، وهو التكليف الذي يعتبر منهاج عمل لكل إعلامي وطني في مصر.

ضياء رشوان: دعم حكومي لتطوير الإعلام الوطني

استكمل الدكتور ضياء رشوان: وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة الدولة للإعلام بشأن التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من أجل إعلام وطني فاعل، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الجهود التي تستهدف تطوير قدرات وإمكانات الإعلام المصري للمحافظة على مكانته الريادية، ودوره في خدمة قضايا الدولة والمجتمع.

وحيا "الوزير" أجهزة الإعلام التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بقيادتها والعاملين بها في أداء مهامهم من منطلق الإدراك الكامل لأهمية "إعلام الخدمة العامة" كأحد مكونات المنظومة الإعلامية المصرية خاصة مع ما لدى هذه المؤسسات العريقة من رصيد من الكفاءات والتراث الثري من الخبرات المتراكمة والمحتوى الإعلامي ذي القيمة الكبيرة، إضافة إلى أن وسائل الإعلام التابعة للهيئة الوطنية للإعلام تنفرد بامتلاك العديد من المميزات الأخرى مثل: الاهتمام بالثقافة عبر القنوات والإذاعات الثقافية وقناة السينما.

وشدد على أنها تمتلك أيضًا شبكة القنوات والإذاعات الإقليمية القدرة، عند تمكينها من أداء دورها، من الوصول إلى كل مواطن على أرض مصر والتعبير عن احتياجاته والاقتراب من شواغله وشئونه، فضلاً عن أن "إعلام الخدمة العامة" في مصر لا زال هو المهتم بالعديد من البرامج ذات الأهداف التربوية والاجتماعية مثل البرامج المخصصة للطفل والأسرة وغيرها.

وأعاد الدكتور ضياء رشوان، التشديد على أن وزارة الدولة للإعلام معنية بتوفير المعلومات الصحيحة من جهات الدولة لوسائل الإعلام، والعمل على تفعيل مواد الدستور الخاصة بالإعلام دون المساس باستقلالية الهيئات الإعلامية الثلاث طبقاً للقانون الخاص قبل منها وهي: المجلس الأعلى للتنظيم والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ودعا "رشوان" كافة المؤسسات الإعلامية والعاملين بها إلى مواكبة روح العصر والتطورات المتلاحقة في المجالات الإعلامية خاصة إزاء التحدي الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب الاستفادة من أدواتها لمخاطبة الأجيال الجديدة ونقل الرسالة الإعلامية الحاملة للقيم الحضارية والإنسانية لشعب مصر، وللدولة المصرية وتحقيق أهداف الارتقاء بثقافة المجتمع وحماية تماسكه الاجتماعي.

أبرز مداخلات رؤساء القنوات والإذاعات خلال اجتماعهم مع وزير الإعلام

استمع وزير الدولة للإعلام، إلى أراء ومداخلات جميع المشاركين في اللقاء في إطار حوار مهني استمر لعدة ساعات، ودار أبرز ما طرحه رؤساء القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية التابعين للهيئة الوطنية للإعلام حول التالي:

- ضرورة صدور تشريع ينظم الإعلام الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها حاليًا في تشتيت الرأي العام وإرباك المجتمع، وخاصة حماية الأطفال من مخاطره الكبيرة.

- إن هناك حاجة ملحة لاستجابة المسئولين للظهور على القنوات وفي الإذاعات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لنقل الحقائق ووجهة نظر مؤسسات الدولة، إذ يعزف كثير من المسئولين عن الاستجابة لطلب القنوات والاذاعات للحديث إلى الشعب من خلالها.

- إن هناك حاجة لتوفير تدفق للمعلومات بشكل سريع وكاف لنقل الحقائق إلى المواطنين في وقت مناسب مما يعيد لإعلام الخدمة العامة مكانته ودوره وثقة المواطنين فيه.

- هناك حاجة ملحة لتوفير كوادر بشرية شابة تؤدي إلى تواصل الأجيال وفي الوقت نفسه تملك أدوات العصر وثقافته لتطوير فنون الإعلام والرسالة الإعلامية الحديثة بما في ذلك المذيعون وفرق الإعداد والفنيون ومهارات إجادة اللغات الأجنبية، حيث تتعرض القنوات والاذاعات باستمرار لنضوب الكفاءات الحالية، وتفتقر إلى عناصر شابة تواكب العصر.

- هناك حاجة إلى عودة الانتاج الدرامي من خلال قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وهو أمر يتطلب موارد مالية ودعماً من الدولة على أسس اقتصادية ومحاسبية مناسبة.

- إن هناك حاجة لدعم صوت وصورة الدولة التي تخاطب العالم الخارجي ممثلاً في قناة النيل الدولية، وشبكة الاذاعات الدولية باللغات الأجنبية باعتبار ذلك هدفاً وطنياً.

- إن هناك ضرورة لإعادة تعريف الهيئة الوطنية للإعلام كهيئة خدمية تقدم خدمة إعلامية للشعب وليس هيئة اقتصادية كما هي الآن.

رد وزير الدولة للإعلام على المداخلات

وعقب ضياء رشوان على مداخلات المشاركين مؤكدًا أنه يتابع جهود الهيئة الوطنية للإعلام في حل العديد من هذه المشكلات خاصة ذات الطابع الإداري والمالي منها.

ووعد بالتنسيق مع رئيس الهيئة والجهات المعنية إنطلاقاً من أن "إعلام الخدمة العامة" في كل دول العالم يحتاج إلى الدعم للقيام بدوره.

وأشار إلى أن وزارة الدولة للإعلام سوف تبذل كل الجهود لتشجيع المسئولين على التواصل مع قنوات وشبكات الهيئة الوطنية للإعلام لنقل الحقائق إلى الشعب والرد على الاسئلة التي تدور في ذهن المواطنين إزاء كافة الموضوعات والقضايا.

ولفت "رشوان" إلى أن هناك ملفًا تعمل عليه وزارة الدولة للإعلام للارتقاء بمهارات المكاتب الإعلامية والمتحدثين في الوزارات والجهات الرسمية ليكونوا على تواصل دائم وبشكل فعال مع وسائل الإعلام في توفير المعلومات السريعة والكافية لنقلها إلى أفراد الشعب.

واختتم وزير الدولة للإعلام بأن الوزارة تقوم حالياً بتكوين الكوادر المتخصصة لتكون على مدار الساعة في خدمة كافة وسائل الإعلام في توفير المعلومات واتاحة المسئولين والمتخصصين من أجل رسالة إعلامية كافية وكاملة العناصر ومواكبة للأحداث.

تفاصيل الحضور من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام

يذكر أنه حضر اللقاء مع وزير الدولة للإعلام كل من: عبد الرحمن البسيوني، شبكة صوت العرب، ورئيس الإذاعة المصرية، جيهان طلعت رئيس إذاعة البرنامج العام، هشام محفوظ رئيس شبكة الاذاعات الاقليمية، ودينا عبد المجيد رئيس الشبكة الثقافية – الاذاعة المصرية، وفاطمة يوسف رئيس شبكة الاذاعات الموجهة، ونادية النشار، رئيس شبكة الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى عبير عاطف الجميل رئيس إذاعة الشرق الأوسط، وأسامة سويلم راضي رئيس قناة النيل للأخبار، ودينا نبيل عثمان رئيس قناة النيل الدولية NILE TV، وأميمة عبد المجيد شكري رئيس الادارة المركزية للاختبار المسموعة ورئيس راديو مصر، ومنال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون، ودينا اسماعيل، وخالد الوصيف المشرف على القناة الثانية بالتليفزيون، ولمياء سمير رئيس القناة الفضائية المصرية.

وشارك في الاجتماع أيضًا كل من: محمد دنيا رئيس القناة الثالثة قطاع القنوات الاقليمية، ومحمد علي أبو سعدة القناة الخامسة، وئيس قناة الاسكندرية قطاع القنوات الاقليمية، وعمرو عابدين، رئيس قناة نايل دراما، ومحمد سيد عفيفي رئيس قناة النيل الرياضية، وسها وحيد النقاش رئيس قناة النيل الثقافية، ومحمد فردون عبد الله رئيس قناة ماسبيرو زمان، وعبير عبد الحميد نائب رئيس القطاع ورئيس قناة نايل لايف، وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما.

