قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم كله يستخدم الطاقة الشمسية بينما مصر مصرّة على استخدام الوقود الأحفوري والتلوث.

وأوضح أديب أنه جرب تركيب نظام للطاقة الشمسية شخصياً ولم يعمل بسبب التعقيدات الإدارية والفنية، متسائلاً: "ليه ما أقدرش أركب مرايتين ببساطة؟".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وضع هدفاً قومياً بأن تكون 50% من الطاقة مصدرها بديلاً بحلول 2028، بدلاً من الغاز والبنزين.

ولفت إلى أن "المرايات بـ40 مليون جنيه وعايزة 40 تصريح وروح لمدام مديحة في الدور التالت، أرجوكم ارفعوا إيديكم عني ودعوني أستفيد بشمس مصر".

وأكد أن الدول المجاورة مثل لبنان وقبرص تقدم أنظمة تقسيط على 30 سنة للمواطنين، بينما مصر متأخرة جداً في هذا الملف.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن الثورة المطلوبة ليست تكنولوجية بل إدارية، لإنهاء البيروقراطية والسماح للمواطنين بالاستفادة من طاقة الشمس المجانية.