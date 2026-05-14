قال الدكتور أحمد المرسي بركات، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة صُممت لتقديم حزمة متكاملة من التغطية الصحية تبدأ من وحدات الرعاية الأولية ومراكز طب الأسرة، والتي توفر خدمات الأسنان والفحوصات الأساسية، وصولاً إلى نظام تحويل دقيق للحالات التي تتطلب رعاية طبية متخصصة من المستويين الثاني والثالث.

وأضاف بركات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، أن مظلة التأمين تشمل إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في شبكة واسعة من المستشفيات المتعاقد معها، موضحاً أن مقدمي الخدمة يتنوعون بين مستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وذكر رئيس الإدارة المركزية أن المشروع القومي يسير وفق جدول زمني محدد، حيث أتمت الهيئة بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، مؤكداً أن آلية انضمام المواطنين تعتمد على تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة لضمان تسجيلهم واستفادتهم من الخدمات المتاحة في محافظاتهم.

وأوضح في سياق حديثه أن الخدمات الطبية تنقسم إلى مسارين؛ الأول يشمل الخدمات المباشرة، والثاني يتضمن خدمات تستلزم موافقات مسبقة وهي التي تشكل الكتلة الأكبر من العمليات العلاجية، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

واختتم بركات بالإشارة إلى أن حالات الطوارئ تُستثنى تماماً من أي إجراءات إدارية مسبقة لضمان إنقاذ حياة المرضى، في حين يتم استخراج الموافقات الأخرى عبر نظام إلكتروني سريع يعتمد على البريد الإلكتروني، مما يقلص زمن الانتظار ويقضي على البيروقراطية التقليدية.