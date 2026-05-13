حذر الدكتور مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة ظاهرة الغش الجماعي في المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لبناء الشخصية المصرية وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والمجتمع ككل.

وجاءت تصريحات "مجاهد" خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمنظومة التعليم، وعلى رأسها ظاهرة الغش الجماعي وأزمة كثافة المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.

الغش الجماعي يصنع مشروع مجرم

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الطلاب داخل لجان الغش الجماعي ينقسمون إلى 3 فئات، أولها "المنتفع" الذي يتحايل على القانون ويحصل على درجات أو فرصة تعليمية ليست من حقه، مؤكدًا أن المشكلة لا تتوقف عند دخوله كلية لا يستحقها، بل في أن ما يحدث داخل اللجان يترك أثرًا نفسيًا وسلوكيًا خطيرًا.

وأضاف مهاب مجاهد، أن هذا النوع من السلوك يخلق، بحسب وصفه، "مشروع مجرم من ذوي الياقات البيضاء"، لأن الطالب يتعلم منذ الصغر أن التحايل على القانون يمكن أن يحقق له مكاسب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الفئة الثانية هي "المشاهد"، وهو الطالب الذي يرى الغش أمامه دون أن يمتلك وسيلة آمنة للإبلاغ، ما يدفعه مع الوقت إلى السلبية وفقدان الثقة في المنظومة.

أما الفئة الثالثة، فوصفها بالأخطر، وهي "الناقم"، الذي يرى حقه يضيع أمام عينيه دون حماية حقيقية، معتبرًا أن هذا الشعور قد يدفع بعض الشباب إلى الهجرة أو فقدان الانتماء، ما يجعل القضية مرتبطة بالأمن القومي وبناء الإنسان المصري.

مطالب بآليات رقابة حديثة داخل اللجان

طالب "مجاهد" بإنشاء آلية رسمية وآمنة للإبلاغ عن حالات الغش، تضمن سرية المبلغين وسرعة التعامل مع الوقائع، إلى جانب تغطية لجان الامتحانات والممرات المؤدية إليها بالكاميرات.

ودعا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وسائل الغش الحديثة مثل: السماعات المخفية، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات إذا توافرت الإرادة الحقيقية، مضيفًا بقوله: "الأزمة ليست أزمة إمكانيات أو قدرات، لكنها أزمة إرادة وإدارة".

إشادة بحل أزمتي الكثافة والهروب من المدارس

وجه الدكتور مهاب مجاهد، في ختام حديثه، الشكر لوزير التربية والتعليم على الجهود المبذولة في التعامل مع أزمتي الكثافة الطلابية والهجرة الجماعية من المدارس، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملموسًا في هذين الملفين، لكنه شدد في الوقت نفسه على استمرار معاناة ملايين الأسر المصرية من كثافة المناهج الدراسية والحشو، معتبرًا أن بعض المناهج تسببت في فقدان الطلاب الرغبة والقدرة على التحصيل الدراسي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تخفيف كثافة المناهج وإعادة النظر في المحتوى الدراسي، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الاستيعاب.

اقرأ أيضًا:

استشاري نفسي يحذر من التعليق على الشائعات

تكريم عربي لخبرة مصرية في الصحة النفسية.. مهاب مجاهد يفوز بجائزة الكويت للإبداع 2025

د. مهاب مجاهد يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على التوازن النفسي