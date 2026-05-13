قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك أهمية بالغة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا، واصفاً إياها بالخطوة الاستراتيجية لتدعيم أواصر التعاون مع دول حوض النيل، والتي جاءت استجابة لدعوة رسمية من الجانب الأوغندي لبحث ملفات الأمن القومي والمياه.

تنسيق مصري أوغندي حول موارد المياه

وقال أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن القمة التي جمعت الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي في مدينة "عنتيبي" ركزت بشكل أساسي على دفع عجلة التنمية المشتركة بين دول حوض النيل، مع التشديد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر في كافة القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف أن اللقاء أسفر عن بيان مشترك تضمن 15 بنداً تغطي مجالات تعاون متنوعة، أبرزها دعم مشروعات الطاقة الكهرومائية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد المائية لجميع دول الحوض دون استثناء.

مبادرات التوافق بين دول الحوض

وأوضح أن الزعيمين أعربا عن ترحيبهما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الخاصة التابعة لمبادرة حوض النيل، والتي تهدف إلى فتح قنوات التواصل مع الدول التي لم تنضم بعد للاتفاق الإطاري، سعياً لتعزيز لغة الحوار الجماعي.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى لهذه التحركات هو خلق حالة من التوافق الشامل بين دول الحوض، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة والازدهار لجميع شعوب المنطقة بعيداً عن الصراعات.

الثوابت المصرية في ملف النيل

قال موسى إن الموقف المصري ثابت ولا يتقبل التأويل بشأن الحقوق التاريخية في مياه النيل، مؤكداً أن النهر بالنسبة للمصريين هو "قضية وجود"، وأن القاهرة تجدد رفضها القاطع لأي تحركات أحادية الجانب أو اتفاقيات لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي، مثل اتفاقية عام 2010.

وأكد أن الدولة المصرية تضع الحوار والتعاون أساساً لتحركاتها مع دول الحوض، بهدف الحفاظ على مصالح كافة الأطراف ومنع نشوب أي أزمات مستقبلية، مع السعي الدائم لتحويل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتعاون المشترك.