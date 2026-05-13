إعلان

بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات السياحة

كتب : أحمد العش

07:46 م 13/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

رئيس الوزراء: السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لتعزيز التنافسية ودعم نموه، وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار "مدبولي" إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين التجربة داخل المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، بما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية دون تراجع.

وزارة السياحة تستعرض مقترحات دعم شركات الطيران

قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عرضًا لنتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران.

وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات الخاصة بمنح حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف مساعدتها على تخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، بما يستهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سامح الحنفي: مصر تحافظ على حركة الطيران

أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، من جانبه، إلى أن مصر ما زالت تحافظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026، وفقًا للبيانات المتاحة للوزارة.

واستعرض وزير الطيران المدني عددًا من الحوافز المقترحة لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على الحفاظ على حركة الطيران والسياحة الوافدة إلى مصر.

تكليف حكومي بمراجعة الحوافز المقترحة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يسهم في دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدًا لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع كل من: شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة.

اقرأ أيضًا:

التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق الأسرة واختصاصاته

الحكومة توافق على تجديد عقود نظافة أحياء الجيزة لمدة عام بدءًا من يناير 2026

الحكومة تحدد اختصاصات نواب وزيري الخارجية والإسكان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي قطاع السياحة وزارة الطيران المدني حركة الطيران أسعار الطاقة حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
زووم

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

"سندي راح يا ناس".. دموع والدة شاب المنوفية المقتول في الغربة: "سابلنا
أخبار المحافظات

"سندي راح يا ناس".. دموع والدة شاب المنوفية المقتول في الغربة: "سابلنا
قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
شئون عربية و دولية

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا