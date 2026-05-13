عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

رئيس الوزراء: السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لتعزيز التنافسية ودعم نموه، وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار "مدبولي" إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين التجربة داخل المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، بما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية دون تراجع.

وزارة السياحة تستعرض مقترحات دعم شركات الطيران

قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عرضًا لنتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران.

وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات الخاصة بمنح حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف مساعدتها على تخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، بما يستهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سامح الحنفي: مصر تحافظ على حركة الطيران

أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، من جانبه، إلى أن مصر ما زالت تحافظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026، وفقًا للبيانات المتاحة للوزارة.

واستعرض وزير الطيران المدني عددًا من الحوافز المقترحة لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على الحفاظ على حركة الطيران والسياحة الوافدة إلى مصر.

تكليف حكومي بمراجعة الحوافز المقترحة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يسهم في دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدًا لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع كل من: شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة.

