شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مشادة ساخنة بين النائب أحمد عبد المعبود والنائب محمد الأسيوطي، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن مخالفات بناء بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة.

وجاءت المشادة خلال استعراض طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد المعبود، والذي طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المقصرين بحي السلام ثان، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بسبب عدم إزالة مخالفة إنشائية بعقار تحت الإنشاء بقطعة أرض رقم 5 بلوك رقم 1 تقسيم جمعية 6 أكتوبر.

أحمد عبد المعبود: المواطنون متضررون من المخالفات

أكد النائب أحمد عبد المعبود، خلال الاجتماع، أن المواطنين تضرروا من استمرار المخالفات الإنشائية بالعقار محل الأزمة، موضحًا أنه سبق إيقاف أعمال البناء وإزالة جزء من المخالفات، إلا أن الأعمال عادت مرة أخرى.

وأشار إلى ضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات وعدم السماح باستمرارها بالمخالفة للقانون.

محمد الأسيوطي: ما يُطرح غير صحيح والإزالة تمت أكثر من مرة

ومن جانبه، انفعل النائب محمد الأسيوطي خلال المناقشات، مؤكدًا أن ما تم طرحه بشأن عدم تنفيذ الإزالة "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية قامت بإزالة المخالفات أكثر من مرة.

ورد عليه النائب أحمد عبد المعبود، قائلًا: "أنت بتدافع عن الحكومة ولا عن الشعب؟"، ليرد الأسيوطي: "أنا أدافع عن الاتنين".

وعاد عبد المعبود معقبًا: "أنا مش صاحب مصلحة.. أنا بتاع قانون".

فيما رد الأسيوطي باتهام مباشر لعبد المعبود، قائلًا: "لا.. أنت صاحب مصلحة.. أنت الجار اليمين على المبنى وواخد الموضوع بطريقة شخصية".

من جانبه، عقب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤكدًا أنه عندما يتم رصد أي مخالفة يتم التعامل معها وإزالتها، مشيرًا إلى أن الحي انتقل بالفعل إلى المنطقة وتمت الإفادة بتنفيذ الإزالة.