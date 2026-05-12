عرض النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ عددا من التحديات التي تواجهها شركة مصر للطيران في ظل المنافسة المتزايدة مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية، وكذلك المنافسة القوية من شركات الطيران الاقتصادي التي باتت تستحوذ على نسبة كبيرة من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال النائب إيهاب زكريا إن شركة مصر للطيران تعاني من تقادم بعض طرازات الأسطول، رغم الصفقات الأخيرة التي تم إبرامها لتحديث الطائرات، وهو ما ينعكس على كفاءة استهلاك الوقود وارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بالشركات التي تعتمد على أساطيل حديثة وصديقة للبيئة.



وأوضح خلال عرضه لطلب المناقشة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا أننا بحاجة إلى الوقوف على خطط وزارة الطيران المدني لتطوير جودة الخدمات الجوية والإدارية، كما تسائل في طلب المناقشة عن استراتيجيات التحول الرقمي الشامل، و أليات تحديث الأسطول بما يسهم في خفض النفقات التشغيلية وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية الحديثة في الإدارة والتشغيل.