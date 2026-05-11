قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته اليوم شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل، إلى جانب تفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى، وذلك خلال جولة موسعة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة، أن الزيارة استغرقت أكثر من 5 ساعات وشملت 7 مصانع في قطاعات صناعية متنوعة، بدأت بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وانتهت بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

مدبولي: المصانع "قلاع صناعية" وخطط توسع حتى 2030

وصف "مدبولي" المصانع التي شملتها الجولة بأنها "قلاع صناعية"، تضم قطاعات متعددة تشمل المشروبات الغازية والكابلات والحديد والكيماويات والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى وجود خطط توسعية لدى جميع المصانع حتى عام 2030.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تم رصده داخل المصانع يعكس طفرة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات الماضية، مدفوعة ببرامج دعم الصناعة والتصدير التي تنفذها الدولة.

دعم الدولة للصناعة والتصدير يؤتي ثماره

أشار مصطفى مدبولي، إلى أن أصحاب المصانع أكدوا أن الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة والتصدير أحدثت فارقًا ملموسًا في أداء القطاع، موضحًا أن الدولة تستهدف رفع القدرة التصديرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تستمع بشكل مباشر لتحديات المستثمرين خلال الجولات الميدانية بهدف حلها بشكل فوري وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

نماذج شبابية واعدة وصادرات إلى 48 دولة

لفت رئيس الوزراء إلى التجربة الناجحة لأحد المصانع التي أسسها شباب مصريون بعلامة تجارية محلية 100% في قطاع المشروبات الغازية، مؤكدًا أن هذا المنتج يُصدر إلى أكثر من 48 دولة حول العالم.

وأوضح أن هذه النماذج تعكس قدرة الشباب المصري على المنافسة عالميًا، مع خطط للتوسع وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

شباب المصانع في قلب التنمية الصناعية

أكد "مدبولي" أن أكثر ما يبعث على التفاؤل داخل المصانع هو الاعتماد المتزايد على الشباب المصري في مختلف التخصصات، مشيدًا بكفاءتهم ومهاراتهم في العمل والإنتاج.

وقال رئيس الوزراء، إن وجود هذه الكوادر الشابة داخل المصانع يعكس مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرية، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

تحية لعمال مصر وخاتمة الجولة

وجه رئيس الوزراء، في ختام تصريحاته، التحية لشباب وشابات مصر العاملين بالمصانع، تزامنًا مع شهر مايو الذي يشهد الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن ما يقدمه العمال المصريون يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الدولة.

