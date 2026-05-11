استقبل ميناء دمياط سفينة الصب العملاقة «YANG FAN» التي ترفع علم بنما، قادمة من سنغافورة، وعلى متنها شحنة من خام السلاج الصب الوارد من الصين، بإجمالي حمولة بلغت نحو 144,780 طنًا، لتسجل بذلك أكبر حمولة بضائع صب يتم استقبالها في تاريخ الميناء منذ إنشائه.

وتُعد السفينة «YANG FAN» من أكبر سفن نقل البضائع الصب، حيث يبلغ طولها 289 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16 مترًا، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية الممر الملاحي والأرصفة البحرية بميناء دمياط لاستقبال السفن ذات الغواطس العميقة وفق أعلى المعايير العالمية وبأمان كامل.

وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن استقبال هذه الحمولة القياسية يمثل تأكيدًا جديدًا على نجاح خطط التطوير الشامل التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية، والتي شملت تعميق الممر الملاحي وزيادة أعماق الأرصفة وتحديث منظومة الخدمات البحرية ورفع كفاءة التشغيل والتداول.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور الذي قامت به فرق الإرشاد والقطر والخدمات البحرية وعمال الرباط، الذين أظهروا كفاءة عالية وخبرة متميزة في تنفيذ عمليات الإرشاد والتأمين والتراكي والرباط، بما ساهم في دخول ورباط السفينة بأمان وفي زمن قياسي رغم حجمها الكبير وغاطسها العميق.

وأوضح أن أعمال تفريغ الشحنة ستتم باستخدام أحدث المعدات التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، بالتنسيق مع هيئة الميناء وكافة الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية في عمليات التداول والتفريغ.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة وزارة النقل التي يقودها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفق توجيهات القيادة السياسية.

ويؤكد استقبال السفينة «YANG FAN» بهذا الحجم غير المسبوق استمرار ميناء دمياط في تعزيز مكانته كمحور رئيسي لتداول بضائع الصب والبضائع العامة، اعتمادًا على بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيل حديثة وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق أعلى مستويات الأداء.