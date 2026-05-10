كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمطاعم لم يحقق الوفر المستهدف في استهلاك الكهرباء بالشكل المتوقع، رغم تطبيقه لمدة شهر كامل ضمن خطة الحكومة لترشيد الطاقة.

مصدر بالكهرباء: الغلق المبكر لم يحقق الوفر المستهدف في استهلاك الطاقة

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن نسب التوفير الفعلية جاءت أقل من التقديرات الأولية التي كانت تستهدف خفض الأحمال خلال ساعات الذروة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الاستهلاك انتقل إلى القطاع المنزلي نتيجة زيادة تواجد المواطنين داخل المنازل خلال فترات الليل.

وأضاف أن الوزارة كانت تراهن على خفض استهلاك الكهرباء بالمحال والأنشطة التجارية وتقليل الضغط على الشبكة، إلا أن المؤشرات أظهرت أن الوفر المحقق لم يكن بالحجم الكافي مقارنة بالتأثير الاقتصادي الذي تعرضت له الأنشطة التجارية وحركة الأسواق.

مصدر: الغلق المبكر كان إجراءً استثنائيًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أشار المصدر إلى أن الحكومة راجعت نتائج تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة بعد شكاوى التجار وتراجع الحركة التجارية عقب الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن القرار كان إجراءً استثنائيًا مرتبطًا بارتفاع أسعار الوقود عالميًا وزيادة فاتورة استيراد الطاقة.

وأوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الفني والتجاري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بدلًا من الاعتماد فقط على إجراءات الغلق المبكر.

وكانت الحكومة قد قررت مؤخرًا إنهاء العمل بقرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة بعد انتهاء فترة تطبيق خطة الترشيد.