كشف حمدي عز، نقيب السياحيين، عن طبيعة نقابة السياحيين ودورها في دعم العاملين بالقطاع السياحي المصري.

وقال حمدي عز، في فيديو نشره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان: “ما هي نقابة السياحيين ودورها في دعم العاملين بالقطاع السياحي المصري؟”، إن نقابة السياحيين تُعد نقابة عمالية تخدم العاملين بالقطاع السياحي، سواء كانوا يعملون في الشركات السياحية أو الفنادق أو المطاعم السياحية أو البازارات أو الكروزات أو اليخوت.

وأوضح نقيب السياحيين أن أي عامل يحتك بالسائح يُعد عضوًا في النقابة، باستثناء قطاع المرشدين السياحيين، نظرًا لوجود نقابة خاصة بهم يرأسها سمير عبد الوهاب.