أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد اهتمامًا خاصًا من الجهاز، نظرًا لارتفاع حجم الشكاوى المرتبطة به، حيث تم تسجيل 211 ألف شكوى في عام واحد، منها 35 ألفًا تخص التجارة الإلكترونية.

وقال "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن السوق الإلكتروني ينقسم إلى منصات ومواقع رسمية معتمدة داخل مصر، تلتزم بالقوانين وتضمن حقوق المستهلك، في مقابل صفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تهدف إلى النصب والخداع.

"حماية المستهلك" يحذر من النصب الإلكتروني

أضاف المتحدث باسم الجهاز أن هذه الصفحات قد ترسل منتجات مختلفة عن المعروض أو تمتنع عن الرد على العملاء بعد الشراء، محذرًا من التعامل معها، ومؤكدًا أن وجود مقر للموقع داخل مصر شرط أساسي لضمان حقوق المستهلك.

وأشار الجزار إلى أهمية التنسيق بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الاتصالات ومباحث تكنولوجيا المعلومات لتعقب هذه الصفحات غير القانونية، خاصة تلك التي تبيع وصفات طبية أو منتجات تخسيس بدون تراخيص، لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح لتجنب النصب عبر الإنترنت

أوضح أن هناك نصائح مهمة للمستهلكين، أبرزها عدم ربط بطاقة الدفع بمواقع غير معروفة، وعدم الشراء إلا بعد التأكد من وجود المنتج، مع الفحص عند الاستلام إن أمكن، وعدم الانخداع بالعروض المغرية على صفحات غير رسمية.

وشدد الجزار على أن الجودة والمصدر الواضح للمنتج هما الأساس، محذرًا من أن المنتجات الطبية أو الغذائية غير المرخصة قد تشكل خطرًا كبيرًا على المستهلك.

