د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟ (فيديو)

كتب : أحمد العش

08:41 م 08/04/2026 تعديل في 16/04/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (10)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (1)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (17)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (13)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (11)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (18)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (15)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (14)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (16)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (5)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (8)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (4)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (7)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (9)
  • عرض 18 صورة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (6)

تصوير – أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الأمن في العصر الحالي لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل أمن الطاقة والمياه والغذاء، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"السيادة التكنولوجية"، مشيرًا إلى أن هذه العناصر باتت محورًا أساسيًا في خطط الدول الكبرى، مثل: الصين.

السيادة التكنولوجية.. مفتاح المستقبل

أوضح د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا في مختلف المجالات، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، وصولًا إلى الصناعات المتقدمة، لافتًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت العامل الحاسم في تعزيز القدرة التنافسية.

تعليق الدكتور محمود محيي الدين على مقترح المهندس نجيب ساويرس

علّق د. محمود محيي الدين، على مقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بشأن اعتماد الكمباوندات على الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الفكرة مطروحة بالفعل وتُطبق في بعض التجمعات السكنية.

وأشار المبعوث الأممي، إلى تجربته الشخصية في مزرعته، إذ اعتمد على الطاقة الشمسية وربطها بمولد كهربائي، ما ساهم في الاستغناء عن السولار والديزل، مؤكدًا أن هذه النماذج قابلة للتطبيق وتحقق وفورات كبيرة.

تحديات الربط بالشبكة الكهربائية

لفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توليد الطاقة فقط، بل في ربطها بالشبكة الكهربائية، وهو ما يتطلب تطويرًا وتنظيمًا واستقرارًا، لضمان تشجيع المواطنين على تبني هذه النماذج.

وأشار إلى أن هناك تحركات من شركات وجهات حكومية، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، للدخول في مجال تكنولوجيا البطاريات، عبر شراكات مع شركات أوروبية وأمريكية وصينية، ما يعكس توجهًا نحو استغلال هذه الفرص.

وأكد د. "محيي الدين" أن الأزمات، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، يجب النظر إليها كفرص للتطوير، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من هذه التحديات في بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن العالم يتجه نحو أزمات مستمرة في مجالات متعددة، ما يستوجب التخطيط المسبق والاستثمار في التكنولوجيا، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الأمن الغذائي والتكنولوجي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
حوادث وقضايا

تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
زووم

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين