الإثين المقبل.. إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

كتب : أحمد الجندي

10:47 ص 08/04/2026 تعديل في 12:00 م

حسن رداد وزير العمل

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، أن يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

تحديد العطلات الرسمية

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (129)، إلى جانب قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات الرسمية التي تُمنح بأجر كامل للعاملين.

ضوابط تنفيذ الإجازة داخل مواقع العمل

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا تم تعميمه على مديريات العمل بمختلف المحافظات، يتضمن ضوابط تنفيذ الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو منحه يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي منه يتم حفظه في ملفه الوظيفي.

ضرورة نشر التعليمات داخل مواقع العمل

ودعت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات إلى ضرورة نشر التعليمات داخل مواقع العمل والتأكد من تطبيقها بما يضمن حقوق العاملين.

وتقدم وزير العمل بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة عيد شم النسيم، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ولمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار.

