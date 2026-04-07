"أجواء متقلبة وأمطار محتملة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب : أحمد العش

10:00 ص 07/04/2026
    جانب من الغيوم
    اثار الغيوم
    غيوم في سماء محافظة كفر الشيخ
    الغيوم في سماء كفر الشيخ
    غيوم في سماء المحافظة
    غيوم
    مشهد آخر للغيوم
    مشهد للغيوم
    غيوم ورياح متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 8 أبريل وحتى الأحد 12 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا على مختلف المناطق.
وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر اعتبارًا من الساعة 4 وحتى نحو 9:40 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل فرص الأمطار ونشاط الرياح

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 8 أبريل، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.
ولفتت إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأربعاء 8 أبريل وحتى الجمعة 10 أبريل، على مناطق من أغلب أنحاء الجمهورية، على فترات متقطعة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشفت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد، وجاءت على النحو التالي:
الأربعاء 8 أبريل:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة
الخميس 9 أبريل:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 26 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 29 درجة

الجمعة 10 أبريل:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 21 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة

السبت 11 أبريل:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة – العظمى 26 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 28 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 32 درجة

الأحد 12 أبريل:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة – العظمى 26 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 26 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 29 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 33 درجة
وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، خاصة أثناء فترات الشبورة المائية، واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

مصدر بـ"الكهرباء": زيادات الشرائح التجارية تستهدف تحصيل 2.5 مليار جنيه
جريمة على ضفاف الرياح.. اختفاء صاحب كافيه ينتهي بجثة غامضة في منشأة القناطر
الأول من نوعه.. تفاصيل برنامج "المعلم الريادي" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر
بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
