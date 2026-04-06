قال الإعلامي محمد علي خير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووجه بمحاولة السيطرة على التضخم، متسائلا عن الأدوات المتاحة للحكومة لتحقيق ذلك.

وقال محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن أول خطوات السيطرة على التضخم قصير المدى هي الرقابة على الأسواق، مطالبا بتفعيل قرار وزارة التموين بطباعة السعر على السلعة كما هو معمول به في أوروبا وأمريكا.

وأضاف الإعلامي، أن هناك حاجة لقائمة من 10 سلع أساسية يحتاجها المواطن يوميا مثل الزيت والشاي والسكر والدقيق والمكرونة والأرز والسمنة، يمنع منعًا باتًا رفع أسعارها قبل العودة للحكومة والجهة المختصة.

وأكمل: "في أوروبا وأمريكا أي سلعة معروضة لازم يكون عليها تيكت السعر، محتاجين مجلس أعلى للتسعير.. إحنا دولة نص شعبها بيسأل الله حق العشا، السمسار والجملة ونص الجملة والموزع كل واحد ياخد 25% ويوصلوا السلعة للمواطن بثلاثة أضعاف سعرها".

وأشار إلى ضرورة توسيع المنافذ الحكومية التي تبيع السلع بأسعار تفضيلية وتقليل الوسطاء، موضحا أن الفلاح يبيع كيلو الطماطم بـ8 جنيهات وبعد مرورها على جملة ونص جملة وموزع يصل سعرها للمواطن بثلاثة أضعاف.

وشدد محمد علي خير على ضرورة مواجهة المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار الفراخ وكل سلعة مستوردة، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للتسعير يعيد دور التعاونيات، مؤكدا أن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمترو تزيد التضخم بصورة مباشرة.

وتابع: "الحكومة لازم تخف إيدها شوية على المواطن، زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمترو كلها بتزود التضخم بصورة مباشرة".