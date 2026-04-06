أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

كتب : محمد نصار

05:33 م 06/04/2026 تعديل في 06:05 م

اتوبيسات هيئة النقل العام

أصدرت هية النقل العام بالقاهرة، توجيهات جديدة بشان منظومة الدفع الإلكتروني التي تم تطبيقها مؤخرًا على عدد من أتوبيسات وخطوط الهيئة بالقاهرة الكبرى.

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، ففقد تلاحظ في الآونة الأخير تهرب الركاب من دفع الأجرة وذلك من خلال استخدام الباب الخلفي في الصعود والنزول في بعض الأتوبيسات المزود بها منظومة التحصيل المسبق، وذلك بالمخالفة للتعليمات السابق صدورها في هذا الشأن.

وقد تم التبيه والتأكيد على السائقين بغلق الباب الخلفي للأتوبيسات، واستخدام الباب الأمامي فقط في الصعود والنزول، مع ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، حتى لا يتعرض سائقي الأتوبيسات للمسائلة، حال ورود تقرير من الرقابة الميدانية في هذا الشأن.

