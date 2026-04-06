وزير البترول: وفورات مالية نتيجة تأجيل بعض المشروعات القومية لمدة 3 أشهر

كتب : أحمد العش

08:37 م 06/04/2026

لجنة إدارة الأزمات

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، متناولًا نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وأشار وزير البترول، إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه، موضحًا أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بمختلف المحافظات.

تحقيق وفورات في قطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الإنفاق

ولفت "بدوي" إلى تحقيق وفورات جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة 3أشهر، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.
واستعرض الوزير في إطار تعزيز استقرار السوق المحلية، موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكدًا أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية محكمة تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.

