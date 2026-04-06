إعلان

وزير الزراعة يعلن الافتتاح الجزئي لمعرض زهور الربيع احتفالاً بشم النسيم

كتب : أحمد الجندي

04:42 م 06/04/2026

علاء فاروق وزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026 بالمتحف الزراعي، بالدقي يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، جزئيا، وذلك لاستقبال المواطنين والزوار احتفالا بأعياد شم النسيم، لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالمعرض، والمتحف بعد أعمال التطوير.

وبحسب بيان، صرح "فاروق" بأن هذا الافتتاح الجزئي للمعرض، يأتي كمرحلة أولى تسبق الافتتاح الرسمي والمقرر له يوم الخميس الموافق 16 أبريل، والذي سيتم بحضور وزير الزراعة ولفيف من الوزراء والمسؤولين.

معرض الزهور هذا العام يشهد طفرة نوعية من حيث التنظيم والتنوع

وأكد وزير الزراعة أن معرض زهور الربيع هذا العام يشهد طفرة نوعية من حيث التنظيم والتنوع، حيث لا يقتصر فقط على عرض الزهور والنباتات النادرة، بل يمثل منصة لدعم أصحاب المشاتل والمنتجين، مشيراً إلى أن اختيار المتحف الزراعي لاستضافة المعرض يعكس الرغبة في ربط الحاضر بالماضي وإبراز الهوية الزراعية المصرية في أبهى صورها وسط أجواء احتفالية تليق بالشعب المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الزراعة معرض زهور الربيع المتحف الزراعي شم النسيم

إعلان

إعلان

