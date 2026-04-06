تدشين "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بمشاركة مؤسسة ساويرس

كتب : محمد لطفي

11:57 ص 06/04/2026 تعديل في 12:58 م
    مؤسسة ساويرس
    مؤسسة ساويرس
    مؤسسة ساويرس
    مؤسسة ساويرس
    مؤسسة ساويرس
    مؤسسة ساويرس

تصوير- محمد معروف:

انطلق منذ قليل، "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، والذي يأتي كأول منصة وطنية تهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقادرة على مواجهة التحديات.

ويشارك بالملتقى مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر، وخلاله سيتم استعراض أبرز نتائج مشروع بناء قدرات المنظمات الأهلية المصرية، وجلسات تعريفية وتفاعلية من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

كما يقام عبر يومين من الملتقى جلسات نقاشية عالية المستوي عن مواضيع ملحة وضرورية للعمل الأهلي، ومقابلات حوارية رسمية مع ضيوف من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (اليوم الأول)، والبنك المركزي المصري (اليوم الثاني) بما يدعم التعاون المشترك ويسهم في تطوير العمل الأهلي وتعزيز استدامة أثره في المجتمع.
يفتتح الملتقى بكلمات من: ليلى حسني، المديرة التنفيذية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فيفيان ثابت، الرئيسة التنفيذية، مؤسسة كير مصر، السفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، د. أحمد سعدة، المدير التنفيذي، صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك إلى جانب حضور ومشاركة نخبة مختارة من الخبراء ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات البحثية والتمويلية.

