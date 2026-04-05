إعلان

"الثروة السمكية" يكشف حقيقة زيادات أسعار الأسماك وعدم توافرها

كتب : أحمد الجندي

02:13 م 05/04/2026 تعديل في 02:41 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ما تم تداوله بشأن وجود أي زيادات في أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن المعروض من مختلف أنواع الأسماك متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، وذلك نتيجة الجهود المستمرة في تنمية وتطوير المصايد الطبيعية والمزارع السمكية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار.

وشدد الجهاز على المتابعة الدورية لحركة الإنتاج والتوزيع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر المنتجات السمكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأهاب الجهاز بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز كمصدر موثوق للمعلومات.

وأكد الجهاز استمراره في بذل كافة الجهود لدعم قطاع الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المصايد الطبيعية المزارع السمكية استقرار الأسعار جهاز حماية البحيرات الثروة السمكية الأسماك

أحدث الموضوعات

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق