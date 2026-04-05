نفي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ما تم تداوله بشأن وجود أي زيادات في أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن المعروض من مختلف أنواع الأسماك متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، وذلك نتيجة الجهود المستمرة في تنمية وتطوير المصايد الطبيعية والمزارع السمكية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار.

وشدد الجهاز على المتابعة الدورية لحركة الإنتاج والتوزيع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر المنتجات السمكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأهاب الجهاز بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز كمصدر موثوق للمعلومات.

وأكد الجهاز استمراره في بذل كافة الجهود لدعم قطاع الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.