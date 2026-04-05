عبدالمنعم سعيد: كرامة ترامب مرهونة بمهلة 48 ساعة.. واحتمال اندلاع حرب عنيفة

كتب : داليا الظنيني

12:19 ص 05/04/2026

الدكتور عبدالمنعم سعيد

حذر الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي، من تصعيد خطير في المشهد الدولي، مؤكدًا أن كرامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت مرهونة بمهلة الـ48 ساعة الأخيرة الممنوحة لإيران، مما ينذر باحتمال اندلاع حرب عنيفة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال سعيد خلال حوار ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم إن هذه المهلة تمثل اختبارًا مباشرًا لترامب.

وأوضح المفكر السياسي أن التطورات قد تقود إلى حرب طاحنة قبل أن يتدخل المجتمع الدولي مجددًا لإيقافها، كما جرت العادة عند وصول الصراعات إلى مرحلة الفزع العام.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقف أمام رئيس لا سابقة له منذ عهد جورج واشنطن، لافتًا إلى أن ترامب يعمل وفق أسلوبه الخاص الذي يحتاج إلى تحليل معمق، خاصة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتحمل مسؤولية القرار العسكري كاملة.

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد أن ترامب قد يسعى لتطبيق ما وصفه بـ"نموذج غزة" على إيران، عبر استهداف القطاعات الحضارية واتباع سياسة الأرض المحروقة.

وأكد أن لدى الولايات المتحدة قنابل قادرة على إحداث دمار واسع النطاق، مما يجعل السيناريوهات العسكرية المحتملة أكثر دموية.

وأشار المفكر السياسي إلى أن ترامب معروف بالمفاجآت غير المتوقعة، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستكون صعبة على إيران في ظل هذا النهج التصعيدي وإمكانية توسيع رقعة المواجهة.

وأوضح أن التصعيد قد لا يقتصر على الضربات الجوية، بل قد يمتد إلى خيارات أكثر خطورة.

وشدد الدكتور عبد المنعم سعيد على أن العالم يقف على حافة الهاوية، وأن أي خطأ في تقدير الموقف قد يؤدي إلى انفجار شامل.

