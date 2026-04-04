تواصل شركة "سينكولوجي" (Syncology) تعزيز حضورها في قطاع تكنولوجيا التعليم، من خلال تقديم منظومة متكاملة تستهدف تحويل المدارس إلى مؤسسات ذكية، عبر دمج الحلول البرمجية مع البنية التقنية تحت سقف واحد.

وبخبرة تمتد لأكثر من 11 عامًا، وشراكات مع ما يزيد على 70 مدرسة دولية وخاصة في مصر والسعودية، نجحت الشركة في تطوير نموذج عمل متكامل يواكب متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.

EduSync.. منظومة رقمية لإدارة التعليم بكفاءة

تعتمد "سينكولوجي" على نظامها المتكامل EduSync، الذي يمثل الركيزة الأساسية للتحول الرقمي داخل المدارس، وينقسم إلى مسارين رئيسيين:

نظام إدارة المدارس (SMS)

يوفر منصة سحابية شاملة لإدارة العمليات الإدارية والمالية، بدءًا من شؤون الطلاب والقبول، وصولًا إلى الحسابات والموارد البشرية والرواتب، مع إتاحة متابعة لحظية دقيقة لكافة التفاصيل.

كما يتميز النظام بإمكانية التخصيص وفق احتياجات كل مدرسة، مع تكامله مع منصات عالمية مثل Odoo وMoodle وMicrosoft.

نظام إدارة التعلم (LMS)

يقدم بيئة تعليمية تفاعلية متطورة، تتيح التواصل الفعّال بين المعلم والطالب، إلى جانب رفع المحتوى التعليمي وإجراء التقييمات الرقمية بسهولة ومرونة، مع دعم أدوات Microsoft وMoodle.

تطوير الهوية الرقمية

توفر الشركة خدمات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية للمدارس، بما يسهم في تعزيز حضورها الرقمي وتسهيل التواصل مع أولياء الأمور.

بنية تقنية متطورة تدعم الأداء والاستقرار

لا تقتصر خدمات "سينكولوجي" على الحلول البرمجية، بل تمتد لتشمل تأسيس بنية تقنية متكاملة، من خلال:

1- الشبكات والربط السحابي: تصميم وتنفيذ شبكات داخلية وسحابية فائقة السرعة تضمن استقرار الأنظمة البرمجية وسرعة تدفق البيانات.

2- أنظمة الأمان والرقابة الذكية: توفير أحدث تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل خاصية التعرف على الوجوه، وعد الأشخاص، وتأمين المداخل والمخارج بكفاءة تشغيلية عالية.

3- الأتمتة وأنظمة الحماية: حلول متكاملة لأتمتة مرافق المدرسة لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى تركيب أحدث أنظمة مكافحة الحرائق لضمان أعلى معايير السلامة للطلاب والعاملين.

يذكر أن المهندس حسين داود، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، يمتلك خبرات متنوعة تمتد إلى قطاع التعليم والاستثمار العقاري والمقاولات، إلى جانب امتلاكه سلسلة مدارس خاصة ودولية.

كما يواصل التوسع في مشروعاته التعليمية، بعد استحواذه مؤخرًا على مساحة 35 فدانًا بالقاهرة، تمهيدًا لإنشاء جامعة دولية جديدة.

فلسفة "سينكولوجي" في تطوير التعليم

تعتمد الشركة على مبدأ "التخصيص المطلق"، حيث يتم تصميم كل حل برمجي أو هندسي بما يتوافق مع طبيعة وهيكل كل مدرسة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

كما ترتكز حلولها على تكامل استراتيجي مع كبرى المنصات العالمية مثل Microsoft وOdoo وMoodle، مع توفير دعم فني مستمر وبرامج تدريبية متخصصة، لضمان انتقال سلس نحو الرقمنة.

رؤية مستمرة نحو مدارس أكثر ذكاءً

تؤكد "سينكولوجي" التزامها بتطوير منظومة التعليم عبر حلول تكنولوجية حديثة، انطلاقًا من قناعة بأن قوة المؤسسة التعليمية تبدأ من تكامل أنظمتها، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال الدمج بين التكنولوجيا والرؤية التربوية.