أعلنت شركة جي إي ڤيرنوڤا المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GEV) عن توقيع اتفاقيات مع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في محطتي بنها والنوبارية لتوليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية.



يتضمن نطاق الأعمال تنفيذ تحديثين لتقنية مسار الغاز المتقدم على اثنتين من توربينات الغاز من طراز 9F في محطة بنها، إلى جانب اتفاقيات خدمات متعددة السنوات لمحطتي بنها والنوبارية، تمتد لمدة 15 عاماً و8 أعوام على التوالي. ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرات الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء وتحسين الكفاءة التشغيلية.



ومن المتوقع تنفيذ هذه المشاريع على مدى ثلاث سنوات، وهو ما ينسجم مع جهود مصر الأوسع لتحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء، ودعم أمن الطاقة، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء.



وقال المهندس محمد السعيد محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: "تضم الاتفاقيات مع جي إي ڤيرنوڤا مبادرة لتحديث توربينات الغاز الحالية من الفئة F، والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لكل توربين غازي، وتحسين الكفاءة بنحو 2% تقريباً، وبالتالي توليد كميات إضافية من الكهرباء مع استخدام أكثر كفاءة للوقود، كما قد تسهم في خفض انبعاثات الكربون لكل ميجاواط/ساعة."



من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لأعمال غاز الطاقة في شركة جي إي ڤيرنوڤا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في العديد من أنظمة الطاقة حول العالم، يمكن أن يؤدي تحسين الكفاءة والجاهزية والأداء التشغيلي لأسطول التوليد القائم حالياً دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة، وفي هذا السياق، يمكن للتحديثات مثل تقنية مسار الغاز المتقدم أن تساعد المشغلين على تعزيز القدرة الإنتاجية، وإطالة الفترات بين أعمال الصيانة، وتحسين الكفاءة، بما يدعم توليد كهرباء أكثر موثوقية. ويسعدنا دعم شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء في جهودها لتحديث هذه الوحدات والمساعدة في تلبية احتياجات مصر في مجال توليد الكهرباء."



وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، دعمت جي إي ڤيرنوڤا البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر من خلال المعدات والحلول المتنوعة، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة في مختلف مجالات قطاع الطاقة الكهربائية. وتواصل الشركة اليوم دعم المؤسسات والجهات المعنية في البلاد في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والحلول الرقمية في مجال الطاقة وغيرها. ويوجد حالياً أكثر من 60 توربين غازي وبخاري من شركة جي إي ڤيرنوڤا في مصر، بإجمالي قدرة توليدية تبلغ نحو 10 جيجاواط.