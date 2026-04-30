بالصور.. رفع كفاءة طريق ناهيا ضمن مشروعات الجيزة الخدمية وتكليف مهم من المحافظ

كتب : أحمد العش

05:00 ص 30/04/2026
    رفع كفاءة طريق ناهيا (3)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (1)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (4)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (5)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (6)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (7)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (8)
    رفع كفاءة طريق ناهيا (9)

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق ناهيا، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتيسير حركة تنقل المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.

بدء أعمال طبقة الأساس بطريق ناهيا

أوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم البدء في دمك طبقة الأساس بشارع ناهيا بطول 2 كيلومتر، وبمتوسط عرض يصل إلى 20 مترًا، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة، وبما يضمن رفع كفاءة الطريق وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وتتواصل حاليًا أعمال تنفيذ الجزيرة الوسطى وصبها بالخرسانة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، وتحقيق السيولة المطلوبة، والحد من التكدسات المرورية، بما ينعكس إيجابًا على حركة المواطنين.

تكليفات مشددة بالالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية

شدد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية المحددة، ومعدلات التنفيذ الزمنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختُتمت المتابعة بحضور المهندسة نجلاء السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع والتأكد من انتظام التنفيذ وفق الخطة الموضوعة.

