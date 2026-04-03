أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الجمعة، الدعوات الرامية إلى إقرار قانون يبيح قتل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذا التوجه يُعتبر ترسيخًا لنهج الوحشية والإجرام، ويجسد ما وصفته بـ"شريعة الغاب" التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض.

"كبار العلماء": قانون إعدام الأسرى انتهاكًا صارخًا للأعراف الإنسانية

شددت "الهيئة"، في بيان لها، على أن إقرار مثل هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية، محذرةً من أن تنفيذه قد ينذر بعواقب خطيرة تهدد أمن واستقرار العالم، وتقوض القيم الراسخة التي تقوم عليها النظم القانونية الدولية.

الأزهر: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف الوجه الدموي للاحتلال

أعرب الأزهر الشريف، في وقتٍ سابق، عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد "الأزهر" في بيان لها، آنذاك أن هذه الخطوة تكشف مجددًا عن الوجه الدموي للاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل سعى إلى تقنين القتل ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.



وشدد على رفضه القاطع لجميع الإجراءات والقرارات التي تستهدف شرعنة قتل الفلسطينيين، واصفًا إياها بمحاولات بائسة لإضفاء صبغة قانونية على جرائم لا يمكن تبريرها، وتعكس حالة من التوحش والانفلات الأخلاقي.

ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.

اقرأ أيضًا:



