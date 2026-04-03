"انتهاكًا صارخًا للأعراف الإنسانية".. "كبار العلماء" تدين دعوات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب : أحمد العش

05:57 م 03/04/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الجمعة، الدعوات الرامية إلى إقرار قانون يبيح قتل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذا التوجه يُعتبر ترسيخًا لنهج الوحشية والإجرام، ويجسد ما وصفته بـ"شريعة الغاب" التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض.

شددت "الهيئة"، في بيان لها، على أن إقرار مثل هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية، محذرةً من أن تنفيذه قد ينذر بعواقب خطيرة تهدد أمن واستقرار العالم، وتقوض القيم الراسخة التي تقوم عليها النظم القانونية الدولية.

أعرب الأزهر الشريف، في وقتٍ سابق، عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد "الأزهر" في بيان لها، آنذاك أن هذه الخطوة تكشف مجددًا عن الوجه الدموي للاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل سعى إلى تقنين القتل ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على رفضه القاطع لجميع الإجراءات والقرارات التي تستهدف شرعنة قتل الفلسطينيين، واصفًا إياها بمحاولات بائسة لإضفاء صبغة قانونية على جرائم لا يمكن تبريرها، وتعكس حالة من التوحش والانفلات الأخلاقي.
ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.

اقرأ أيضًا:

الأزهر يدين محاولة الاحتلال لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الطيب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة