شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي ونظيره الأوكراني يبحثان سبل تهدئة التوترات ووقف التصعيد بالمنطقة، والأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بظاهرة تُحول الأجواء للون الأحمر، وقطع المياه عن مناطق بالجيزة خلال ساعات، و الحكومة ترد على أنباء رفض شحنات فراولة مُصدًرة للخارج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي ونظيره الأوكراني يبحثان سبل تهدئة التوترات ووقف التصعيد بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

للتفاصيل .. اضغط هنا

العاصفة الدموية.. الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بظاهرة تُحول الأجواء للون الأحمر

تزايدت معدلات بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن مدى إمكانية وصول تأثير العاصفة الدموية التي اجتاحت ليبيا مؤخرًا إلى الأراضي المصرية، خاصة بعد تحول الأجواء هناك إلى اللون الأحمر وتسببها في انعدام الرؤية بشكل كامل، وسط حالة من القلق والترقب لمتابعة الأوضاع الجوية في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: ميدان الجيزة، وشارع مراد، وذلك لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 4 أبريل 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة ترد على أنباء رفض شحنات فراولة مُصدًرة للخارج

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وطرحها بالأسواق للمواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لأول مرة.. مصر للطيران تطلق رحلات مباشرة إلى لوس أنجلوس وشيكاغو

أعلنت شركة مصر للطيران عن تدشين خطين جويين مباشرين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو، باستخدام أحدث طائراتها من طراز أيرباص A350-900، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التوسع في الأسواق العالمية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السكة الحديد توجه بخفض استهلاك الكهرباء 50% وتعزيز كفاءة التشغيل

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توجيهات عاجلة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات، وذلك في إطار جهودها لتعظيم كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القوات المسلحة توضح أسباب وتداعيات قرارات غلق المحال التجارية مبكرًا

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة تقريراً مصوراً يوضح الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للقرارات الأخيرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على موارد الوقود والطاقة عالمياً، في سياق عالمي مضطرب تفرضه الأزمات والحروب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

