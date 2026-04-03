إعلان

الأزهري و3 محافظين يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة احتفالًا بالعيد القومي للجيزة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:35 م 03/04/2026
  • عرض 7 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة أكتوبر احتفالا بالعيد القومي للجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد بمنطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي الـ(107)، وسط حضور رسمي وتنفيذي وديني واسع.

جاء ذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة، و الدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح - محافظ القليوبية، وإبراهيم الشهابي - نائب محافظ الجيزة، والشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل - وكيل المديرية، والدكتور حمادة سقاو - مدير الدعوة، و أحمد عبد الرحيم - مدير إدارة أكتوبر.

وقد نُقلت شعائر صلاة الجمعة عبر التلفزيون المصري والإذاعة؛ حيث تلا القرآن الكريم الشيخ محمود الخشت، وألقى الخطبة الدكتور محمود عابدين أبو الحسن.

موضوع خطبة الجمعة

وتناولت الخطبة الأولى موضوع رعاية اليتامى والإصلاح لهم، مؤكدةً أن كفالة اليتيم من أعظم القربات إلى الله تعالى، ومن أهم صور الرحمة التي دعا إليها الإسلام، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾، وبحديث النبي ﷺ: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".

أما الخطبة الثانية فجاءت حول ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد، حيث أكدت أهمية الاعتدال وعدم الإسراف، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، وقول النبي ﷺ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا"، مشددةً على أن الحفاظ على النعم مسئولية دينية ووطنية.

واختتم الخطيب خطبته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأبناءها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعم الخير والبركة سائر ربوع الوطن.

وتأتي هذه الفعالية في إطار إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد الموارد، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ متماسك.

الدكتور أسامة الأزهري مسجد السيدة خديجة بنت خويلد محافظ الجيزة صلاة الجمعة العيد القومي لمحافظة الجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

