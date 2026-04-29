محمود سعد: لا وصاية على الناس في أنظمتهم الغذائية.. وهذا رأيي في قانون الأسرة (فيديو)

كتب : أحمد العش

10:04 م 29/04/2026

الإعلامي محمود سعد

قال الإعلامي محمود سعد، إن الجميع أحرار في اختياراتهم الحياتية والغذائية، مشددًا على أن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" أو أي نظام غذائي لا يمكن تعميمه على الجميع، لأن لكل شخص حالته الصحية واحتياجاته الخاصة، ولا يجوز فرض نمط واحد على كل الناس.

وقال "سعد" خلال بث مباشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يتناول قضايا الحياة اليومية من زاوية فكرية وإنسانية، معتبرًا أن الفكرة الأساسية في الحياة ليست في تفاصيل الطعام فقط، وإنما في معنى الحياة ذاتها وكيف يعيش الإنسان يومه بشكل متوازن وذو قيمة.

بعض النقاشات تتحول إلى إهدار للوقت والجهد

أضاف أن الإنسان منذ القدم وهو يسعى لفهم الحياة بشكل أعمق، وتحقيق أقصى درجات التوازن والرضا، مشيرًا إلى أن هناك مفكرين وأدباء وفنانين كبار قدموا إسهاماتهم بهدف تبسيط الحياة وتجميلها وإثرائها بالمعنى، لا تحويلها إلى صراعات حول التفاصيل الصغيرة.

وانتقد "سعد" الانشغال المفرط بالجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوعات لا تمس جوهر الحياة، معتبرًا أن بعض النقاشات تتحول إلى إهدار للوقت والجهد دون الوصول إلى نتائج حقيقية، في حين أن هناك قضايا أكثر أهمية تمس الأسرة والمجتمع يجب التركيز عليها.

ماذا قال محمود سعد عن قانون الأسرة الجديد؟

تطرق محمود سعد، إلى مشروع قانون الأسرة الجديد المطروح للنقاش، مؤكدًا أنه موضوع شديد الأهمية لكل بيت في المجتمع، داعيًا المواطنين إلى المشاركة بآرائهم حوله بهدوء وموضوعية، بعيدًا عن العصبية أو تبادل الاتهامات أو كشف تفاصيل الحياة الشخصية.

وأوضح أنه ليس طرفًا في تفاصيل الخلافات الأسرية أو القانونية المتداولة، لكنه يفضل الاستماع لآراء المتخصصين، خاصة في القضايا الطبية أو القانونية، مؤكدًا أن الرجوع لأهل الخبرة هو الأساس عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالصحة أو القانون أو التنظيم المجتمعي.

وشدد على أن لكل شخص تجربة مختلفة، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر، سواء في أنظمة الغذاء أو أسلوب الحياة، محذرًا من تحويل التجارب الفردية إلى قواعد عامة ملزمة للجميع.

النقاش العام يجب أن يكون بنّاءً ويهدف إلى الإصلاح لا الصدام

أكد "سعد" أن النقاش العام يجب أن يكون بنّاءً ويهدف إلى الإصلاح لا الصدام، لافتًا إلى أن الانشغال المستمر بالجدل يشتت الانتباه عن القضايا الحقيقية مثل التربية والاستقرار الأسري وبناء الوعي.

وأشار الإعلامي محمود سعد، في ختام حديثه، إلى أنه يتناول مشروب الزنجبيل بشكل يومي تقريبًا قبل النوم، موضحًا أنه يفضله كمشروب دافئ ومهدئ، دون أن يكون ذلك وصفة عامة أو توصية طبية، وإنما مجرد عادة شخصية.

