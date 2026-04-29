قال المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إن مشروع قانون الأسرة الجديد استحدث نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمواجهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، بما يضمن استمرار حق الطفل في التواصل والرعاية من كلا والديه بشكل متوازن.

الهدف من استحدث "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" بقانون الأسرة الجديد

أوضح "الوزير" في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التطوير يهدف إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها المعيار الأساسي الذي تسترشد به المحكمة في جميع قراراتها وأحكامها عند نظر دعاوى الأسرة.

وأضاف المستشار محمود الشريف، أن مبدأ حماية الطفل في القانون لم يقتصر على الجوانب الموضوعية فقط، بل امتد ليشمل إجراءات التقاضي، من خلال مراعاة مصلحته عند تحديد أماكن انعقاد الجلسات، وتنظيم حضور الصغار، وكذلك إتاحة سماع أقوالهم بطريقة تضمن حمايتهم النفسية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية