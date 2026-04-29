أكد محمود عصمت حرص مصر الدائم على دعم وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، لا سيما دول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP)، من خلال تسخير الخبرات الفنية وفائض الطاقة والبنية التحتية لتحقيق أهداف التكامل الكهربائي وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وزير الكهرباء: التكامل الإقليمي ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد

أوضح الوزير، خلال كلمته بافتتاح الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا، أن التكامل الإقليمي يمثل ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن توحيد الجهود يسهم في بناء منظومة طاقة متكاملة تحقق الاستدامة والازدهار، مشددًا على أن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي دون العمل المشترك.

محمود عصمتك ندعم إنشاء سوق إقليمية تنافسية للكهرباء

أشار إلى أن مصر تدعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة للكهرباء بدول القارة، من خلال مواءمة الأطر التنظيمية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة.

وزير الكهرباء: أفريقيا تمتلك 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية عالميًا

لفت إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي تستحوذ على نحو 60% من أفضل الموارد عالميًا، إلى جانب إمكانات كبيرة في طاقة الرياح، مؤكدًا أن هذه المقومات تؤهل القارة لتكون مركزًا عالميًا للطاقة النظيفة، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وتكلفة التمويل.

واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة والتوسع في قدرات الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مواءمة الجاهزية التشغيلية مع الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الحكومية واللوائح الداخلية بين شركات المرافق تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعزز ثقة المستثمرين، ويضمن قيام سوق إقليمية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية.

وزير الكهرباء عن أولويات المرحلة المقبلة: الربط الكهربائي والطاقة المتجددة

أوضح أن خطة العمل المستقبلية ترتكز على الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتفعيل تجارة الكهرباء عبر الحدود، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية، وحشد التمويل، وتنمية القدرات البشرية والفنية، تمهيدًا للإطلاق التشغيلي للسوق.

وأعرب الوزير، في ختام كلمته، عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به تجمع الطاقة لشرق أفريقيا في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة، مشيدًا بجهود البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في تقديم الدعم الفني والتمويلي الذي ساهم في تطوير القدرات المؤسسية وبناء منظومة السوق الإقليمية.