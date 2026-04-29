أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتنمية قدرات مسؤولي إدارات الموارد البشرية بمختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة، حيث بدأت أولى فعالياته بقطاعي الإسكان والسياحة والآثار، على أن يتم تعميمه تدريجيًا على باقي القطاعات.



وأكد الجهاز، بحسب بيانه، الأربعاء، أن تطوير مهارات العاملين في مجال الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحديث الجهاز الإداري، مشيرًا إلى اهتمامه المستمر بملف التدريب وبناء القدرات، استنادًا إلى خبرات عملية متراكمة وتطبيق أحدث الممارسات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمعارف التطبيقية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة رأس المال البشري داخل مؤسسات الدولة.



ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور الأساسية، منها إعداد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وجداول الوظائف، وإجراءات التعيين والتعاقد والتثبيت، فضلًا عن آليات النقل والترقية وتصويب الأوضاع الوظيفية، والتعامل مع الأحكام القضائية وفض المنازعات.



وقد بدأ تنفيذ البرنامج بمقر مركز الإدارة العامة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الجهاز للتوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم جهود الإصلاح الإداري.



وأشار الجهاز إلى أنه خاطب الجهات الحكومية لترشيح عدد من موظفي إدارات الموارد البشرية للمشاركة، موضحًا أن البرنامج يُعقد على مدار عدة أيام ويُقدم مجانًا، في إطار دعم بناء جهاز إداري كفء وفعال.