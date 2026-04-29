إعلان

التنظيم والإدارة يطلق برنامجًا لتأهيل موظفي الموارد البشرية بالجهاز الحكومي

كتب : محمد أبو بكر

11:57 ص 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتنمية قدرات مسؤولي إدارات الموارد البشرية بمختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة، حيث بدأت أولى فعالياته بقطاعي الإسكان والسياحة والآثار، على أن يتم تعميمه تدريجيًا على باقي القطاعات.

وأكد الجهاز، بحسب بيانه، الأربعاء، أن تطوير مهارات العاملين في مجال الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحديث الجهاز الإداري، مشيرًا إلى اهتمامه المستمر بملف التدريب وبناء القدرات، استنادًا إلى خبرات عملية متراكمة وتطبيق أحدث الممارسات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمعارف التطبيقية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة رأس المال البشري داخل مؤسسات الدولة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور الأساسية، منها إعداد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وجداول الوظائف، وإجراءات التعيين والتعاقد والتثبيت، فضلًا عن آليات النقل والترقية وتصويب الأوضاع الوظيفية، والتعامل مع الأحكام القضائية وفض المنازعات.

وقد بدأ تنفيذ البرنامج بمقر مركز الإدارة العامة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الجهاز للتوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم جهود الإصلاح الإداري.

وأشار الجهاز إلى أنه خاطب الجهات الحكومية لترشيح عدد من موظفي إدارات الموارد البشرية للمشاركة، موضحًا أن البرنامج يُعقد على مدار عدة أيام ويُقدم مجانًا، في إطار دعم بناء جهاز إداري كفء وفعال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنظيم والإدارة تدريب الموظفين الموارد البشرية الجهاز الإداري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
رياضة محلية

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة
زووم

أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة
محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"