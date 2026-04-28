أشاد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع محطة الأهرامات بالجيزة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية من القيادة السياسية تمثل الضمانة الأساسية لسرعة تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح قرقر، في تصريحات صحفية، أن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، المعروف بـ"مترو الهرم"، يعد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة في مصر، ويمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، حيث يربط بين المناطق التاريخية والحضرية ويخدم ملايين المواطنين يوميًا.

متابعة رئاسية تعزز سرعة تنفيذ المشروعات القومية وتضمن الجودة

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بربط المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بشبكات النقل الجماعي الحديثة تعكس استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين، وتسهم بشكل مباشر في تقليل التكدس المروري بمحافظة الجيزة.

وأضاف رئيس لجنة النقل أن وصول المترو إلى منطقة الأهرامات سيحدث تحولًا كبيرًا في الخريطة السياحية، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للسياح والمواطنين، بما يدعم القطاع السياحي ويزيد من عوائده الاقتصادية.

مترو الخط الرابع نقلة نوعية تدعم النقل الأخضر

وأكد قرقر أن مشروع الخط الرابع يمثل جزءًا من رؤية شاملة للدولة تقوم على تعزيز النقل الأخضر والمستدام، مشيرًا إلى أن الخط سيشكل محورًا رئيسيًا لربط مدينة السادس من أكتوبر بوسط القاهرة والقاهرة الجديدة، ليصبح أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في القارة الإفريقية.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الأمان تعكس حجم المسؤولية الملقاة على جميع الجهات المنفذة، لافتًا إلى أن مجلس النواب يتابع تنفيذ المشروع بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأكد على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لدعم مشروعات النقل القومية، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم التنمية وتعزز مناخ الاستثمار.