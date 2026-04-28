تصوير – هاني رجب:

شهدت سفارة هولندا بالقاهرة احتفالًا رسميًا بمناسبة عيد الملك الهولندي، إلى جانب مرور 50 عامًا على التعاون المائي بين مصر وهولندا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

من شارك في احتفالية سفارة هولندا اليوم؟

شارك في الحفل كل من: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات العامة.

وحضر الفعالية أيضًا كل من: سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسفراء كل من الأردن والمغرب وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى النائب أحمد علاء الدين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وتضمن الاحتفال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وأمستردام، خاصة في مجالات إدارة الموارد المائية والتعاون الفني المشترك، بما يعكس الشراكة الممتدة بين الجانبين على مدار العقود الماضية.

اقرأ أيضًا:



مصر وهولندا توقعان اتفاقية تمويل دراسة حماية الشواطئ بدلتا النيل



